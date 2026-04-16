Asiste Presidente de Cuba a la inauguración del Coloquio Internacional Patria (+post y fotos)

Patria aspira a consolidarse como un nodo internacional de articulación entre pensamiento crítico, innovación tecnológica y praxis comunicacional, con Cuba como epicentro de un debate global

Díaz-Canel acompaña a periodistas, intelectuales y comunicadores de 25 naciones del mundo que con su presencia expresan también su solidaridad con la Isla. (Fotos: Dunia Álvarez Palacios)

Con la presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quedó inaugurado este jueves en La Habana el V Coloquio Internacional Patria, que reúne a 150 delegados de más de veinte países para debatir, desde el Sur, la urgencia de pensar la comunicación digital como un terreno de disputa frente a los proyectos de dominación que amenazan a los pueblos, particularmente en América Latina, ante el regreso de la agenda intervencionista imperial.

La cita comunicacional, que sesionará hasta el próximo sábado 18 en la Estación Cultural de Línea y 18, asume el desafío de fortalecer capacidades para la verdad, la organización y la resistencia cultural ante operaciones mediáticas y tecnológicas orientadas a fracturar consensos sociales, desestabilizar gobiernos y criminalizar la soberanía.

<blockquote class=»twitter-tweet»><p lang=»es» dir=»ltr»>🇨🇺| Abrió sus puertas hoy en La Habana el V Coloquio Internacional Patria de Comunicación Digital.<br><br>Al evento que reúne a comunicadores y analistas para abordar los desafíos actuales en el ámbito de la información y la geopolítica regional, asiste el Presidente <a href=»https://twitter.com/DiazCanelB?ref_src=twsrc%5Etfw»>@DiazCanelB</a>. <a href=»https://t.co/r2BnLc6IvW»>pic.twitter.com/r2BnLc6IvW</a></p>— Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) <a href=»https://twitter.com/PresidenciaCuba/status/2044808220229652965?ref_src=twsrc%5Etfw»>April 16, 2026</a></blockquote> <script async src=»https://platform.twitter.com/widgets.js» charset=»utf-8″></script>

Patria aspira a consolidarse como un nodo internacional de articulación entre pensamiento crítico, innovación tecnológica y praxis comunicacional, con Cuba como epicentro de un debate global.

Asistieron también a la apertura los miembros del Buró Político Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central, y Bruno Rodríguez





Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, junto a otros dirigentes del Partido y el Gobierno, así como personalidades de los medios de comunicación y organizaciones sociales.