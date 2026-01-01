Unión Eléctrica estima un déficit de 1 360 MW en el pico nocturno de este jueves

En el horario de la media se estima una afectación de 150 MW

En el día de ayer se afectó el servicio desde las 05:07, logrando restablecerse la afectación a las 20:33. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1219 MW a las 18:10 horas, coincidente con la hora de máxima demanda.

La producción de energía de los 34 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2908 MWh, con 468 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1500 MW y la demanda 1360 MW sin afectación por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 150 MW.

Se encuentran en avería la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 3 de la CTE Céspedes y la unidad 2 de la CTE Felton. Se encuentran en mantenimiento la unidad 2 de la CTE Santa Cruz y la unidad 4 de la CTE Cienfuegos.

Las limitaciones en la generación térmica son de 687 MW.

Se encuentran fuera de servicio por combustible 66 centrales de generación distribuida con 700 MW, la patana de Melones con 35 MW, la patana de Regla con 40 MW y 142 MW indisponible por falta de lubricante, para un total de 917 MW.

Para el pico se pronostica la entrada de la unidad 3 de la CTE Céspedes con 120 MW.

Se estima para el horario pico una disponibilidad de 1620 MW y una demanda máxima de 2950 MW, para un déficit de 1330 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1360 MW en este horario.