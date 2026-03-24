¿Por qué se paralizó la distribución de huevos en las bodegas de Sancti Spíritus?

La venta del producto, iniciada a través de la red minorista de Comercio, está paralizada por falta de combustible para asegurar el traslado del pienso con que se alimentan las aves

Solo algunos residentes en la barriada de Colón tuvieron la oportunidad de adquirir los huevos por la bodega.

Muchos espirituanos aplaudieron en días pasados la distribución de 10 unidades de huevos por núcleo por un valor de 63 pesos cada uno, una variante que comenzó por algunas bodegas de la barriada de Colón, en la cabecera provincial, pero que en estos momentos está detenida.

Escambray indagó sobre el tema con la dirección de la Empresa Avícola de Sancti Spíritus y conoció que la medida inicial obedeció a un incremento de los niveles productivos en las dos unidades dedicadas a esta actividad en el territorio: La Botella y Guasimal, lo que permitió, luego de cubrir las entregas para el consumo social de toda la provincia y de asegurar las ventas liberadas —que se revierten en la compra de nuevas cantidades de pienso—, destinar el excedente de huevos para iniciar una repartición controlada por la libreta de abastecimiento.

Según explicó Félix Manuel Rodríguez González, director de la empresa, su misión es cumplir con los surtidos priorizados, tales como hospitales, hogares de ancianos y maternos, círculos infantiles y otros, y luego la comercialización en las tiendas recaudadoras de divisas, con las cuales mantiene un encadenamiento. Pero actualmente las aves están afectadas en su dieta diaria, porque su entidad no cuenta con el combustible demandado para poder trasladar el pienso desde los puertos de origen hasta la provincia.

“Eso hace que disminuyan casi a la mitad los niveles productivos en las granjas avícolas y las cantidades acopiadas —unos 15 000 huevos diarios— se utilicen solo para las entregas priorizadas; sin embargo, cuando se disponga del pienso requerido y las gallinas ponedoras estabilicen su ciclo, se evaluará, de conjunto con el Gobierno en la provincia y la entidad a la que pertenece la Empresa Avícola, la posibilidad de continuar con la repartición mediante las bodegas de Comercio”, aclaró el director.