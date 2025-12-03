Durante el encuentro los jóvenes espirituanos tendrán la oportunidad de intercambiar con los integrantes de la comitiva a fin de propiciar un debate centrado en el Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía

La Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez y la Universidad de Ciencias Médicas serán sede de estos debates en territorio espirituano. (Foto: UJC/Facebook)

La expedición juvenil Mis Manos por Cuba llega a Sancti Spíritus este 3 de diciembre a fin de llevar a cabo un intercambio con los jóvenes universitarios espirituanos que propicie el debate en torno al Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía.

“A través de estos intercambios podemos conocer mejor los criterios de nuestros jóvenes, quienes desean aportar soluciones dinámicas con acciones concretas que permitan avanzar en el orden económico y social del país”, precisó Abran Sánchez González, primer secretario del Comité Provincial de la UJC en Sancti Spíritus.

En estos encuentros otros jóvenes pertenecientes a diferentes ministerios del país, entre ellos el de Economía y Planificación, el de Finanzas y Precios, así como el Banco Central de la República compartirán su experiencia en temas económicos, además de su amplio conocimiento y estrecha vinculación con este programa gubernamental.

Los encuentros fungen también como antesala del III Pleno del Comité Nacional de la UJC, que tendrá lugar en La Habana los próximos 9 y 10 de diciembre.