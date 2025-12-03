La expedición juvenil Mis Manos por Cuba llega a Sancti Spíritus este 3 de diciembre a fin de llevar a cabo un intercambio con los jóvenes universitarios espirituanos que propicie el debate en torno al Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía.
“A través de estos intercambios podemos conocer mejor los criterios de nuestros jóvenes, quienes desean aportar soluciones dinámicas con acciones concretas que permitan avanzar en el orden económico y social del país”, precisó Abran Sánchez González, primer secretario del Comité Provincial de la UJC en Sancti Spíritus.
En estos encuentros otros jóvenes pertenecientes a diferentes ministerios del país, entre ellos el de Economía y Planificación, el de Finanzas y Precios, así como el Banco Central de la República compartirán su experiencia en temas económicos, además de su amplio conocimiento y estrecha vinculación con este programa gubernamental.
Los encuentros fungen también como antesala del III Pleno del Comité Nacional de la UJC, que tendrá lugar en La Habana los próximos 9 y 10 de diciembre.
