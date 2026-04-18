Jóvenes espirituanos celebran la victoria de Playa Girón y el Primero de Mayo

La UJC en Sancti Spíritus ha preparado varias actividades para celebrar ambas efemérides, con un rol protagónico de la Red Juvenil Comunitaria

La Red Juvenil Comunitaria tendrá presencia en todos los consejos populares de la provincia.

La Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en Sancti Spíritus, de conjunto con sus movimientos juveniles y organizaciones estudiantiles, ha preparado diversas actividades para celebrar la victoria de Playa Girón y el próximo Primero de Mayo, con un papel decisivo de la Red Juvenil Comunitaria en los barrios.

También son apoyadas por las unidades artísticas de las Casas de Cultura y los combinados deportivos para garantizar el esparcimiento sano de niños, adolescentes y jóvenes en los parques, plazas y centros de recreación de la provincia.

A propósito de ello, Abran Sánchez González, primer secretario del Comité Provincial de la UJC en Sancti Spíritus, puntualizó: «La Red Juvenil Comunitaria es un proyecto que involucra a todo el universo joven espirituano para promover acciones de impacto social en diversas áreas como la producción, la comunicación, la cultura y solidaridad».

Por ello, tendrá presencia en los 78 consejos populares de la provincia y estará encabezadas por jóvenes líderes en cada uno de ellos.

Sobre la convocatoria de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) para celebrar el próximo Primero de Mayo, acotó: «La juventud espirituana tendrá representación en los desfiles organizados en las principales plazas de la provincia y tendrá la responsabilidad de cerrar los mismos con el entusiasmo que la caracteriza».

Añadió que los jóvenes participarán de jornadas de trabajo voluntario y esfuerzo decisivo en diferentes sectores fundamentales para la economía espirituana.