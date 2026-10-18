Abel Prieto denuncia en México la asfixia estadounidense contra Cuba

“Vivimos en tiempos de tempestad. La palabra bloqueo se queda corta, ya no sirve para explicar lo que están haciendo con nosotros”, reafirmó el relevante intelectual cubano. (Foto: PL)

El presidente de la Casa de las Américas, Abel Prieto, denunció en México el impacto de las políticas y medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, durante la presentación del libro «Calibán» en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la capital de ese país.

Durante su intervención, el relevante intelectual cubano afirmó que la nación caribeña atraviesa una situación compleja debido a la guerra económica de Washington. Sostuvo: “Vivimos en tiempos de tempestad. La palabra bloqueo se queda corta, ya no sirve para explicar lo que están haciendo con nosotros”.

El intelectual cubano señaló que las presiones externas incluyen campañas de descrédito, acciones de subversión interna y ataques a los vínculos de otros países con Cuba. Enfatizó que esta política de abierta hostilidad tiene repercusiones negativas en diferentes sectores de la vida nacional.

Asimismo, aseveró que el pueblo es más antimperialista que nunca porque comprende con claridad de dónde viene la agresión cotidiana tan brutal, y destacó que la gente no quiere ver a Cuba convertida en una neocolonia y peleará por su independencia si el país fuese invadido.

Prieto detalló las dificultades que generan las sanciones de la Casa Blanca en los ámbitos económico, sanitario y social, así como las limitaciones para acceder a recursos esenciales. Afirmó que las restricciones inciden en indicadores relacionados con la calidad de vida de la población y expuso que la mortalidad infantil se duplicó de 4,4 a 9,9 por cada mil nacidos vivos.

Prieto aseguró que las sanciones afectan especialmente al sector electroenergético, al impedir la adquisición de combustible. Denunció que embarcaciones y operaciones comerciales vinculadas con Cuba enfrentan obstáculos debido al temor de empresas y entidades financieras a posibles represalias de Washington.

Durante su exposición, indicó además que alrededor de 7.000 contenedores con insumos médicos permanecen retenidos o dispersos en la región caribeña y que varias instituciones bancarias han suspendido operaciones con la isla. A su juicio, estas situaciones repercuten en servicios básicos como el transporte público.

“Hay en torno al genocidio contra Cuba una especie de pacto de silencio. Se habla poco de eso, no se habla de la realidad, de lo que realmente está sufriendo ese pueblo. Se trata, como ha dicho nuestro canciller (Bruno Rodríguez Parrilla), de un castigo colectivo. Están castigando al pueblo cubano”, aseveró el intelectual cubano al abordar el silencio de la prensa hegemónica acerca de este tema.

El escritor recordó que el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, advirtió sobre escenarios de aislamiento y presiones externas tras el colapso de la Unión Soviética y del bloque socialista europeo, un proceso que consideró relevante para comprender la coyuntura actual.

La actividad también sirvió para presentar una nueva edición de «Calibán», ensayo publicado en 1971 por Roberto Fernández Retamar y reimpreso por el Instituto de Formación Política del partido mexicano Morena. En el encuentro participó igualmente el antropólogo Héctor Díaz-Polanco.

El director de Casa de las Américas señaló que la reedición de la obra busca contribuir al debate “contra toda forma de colonización y vestigio de colonialismo, por la emancipación auténtica de mujeres, hombres de cualquier color que sean”. Además, colectivos estudiantiles difundieron un pronunciamiento de solidaridad con Cuba durante la jornada.