Vía a la esperanza (+ fotos y video)

El despliegue de la flota de vehículos eléctricos permite que los pacientes del municipio de Trinidad lleguen con mayor comodidad al Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos

Pacientes del municipio espirituano de Trinidad se trasladan hacia el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos para recibir tratamiento de hemodiálisis. Fotos: Alien Fernández

Diez nuevos vehículos eléctricos facilitan el traslado de pacientes hacia el hospital para sus tratamientos de hemodiálisis en Trinidad.

Esta iniciativa busca mejorar la calidad del servicio de salud en el municipio espirituano al optimizar el transporte de personas que requieren atención constante. Al incorporar autos eléctricos en el sistema de salud pública, se logra un impacto positivo tanto en la logística operativa como en el compromiso con el uso de energía limpia para el transporte asistencial.

El despliegue de esta flota de vehículos eléctricos permite que los pacientes del municipio de Trinidad lleguen con mayor comodidad al Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos. Esta medida responde a una necesidad crítica dentro del programa de salud, asegurando que el acceso al tratamiento de hemodiálisis sea más eficiente y sostenible para quienes más lo necesitan.