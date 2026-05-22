Radio Vitral, el sonido de la ciudad del Yayabo

En la agenda de VisionEs se incluyen varios temas de interés

Las medidas de sectores como Educación, Educación Superior y Transporte para enfrentar la crisis energética se compendian en esta emisión. Además, VisionEs se acerca al colectivo de la emisora de la ciudad de Sancti Spíritus, Radio Vitral, que acompaña a la audiencia desde hace 28 años.

Otros contenidos también podrá encontrar en el noticiero de Escambray.