El próximo negocio de X

Live Studio solo está disponible para los suscriptores de X Premium. Así que, si no pagas, no puedes ni probarlo

Desde las redes nos llega la noticia de que X se ha propuesto convertir el streaming en su próximo gran negocio, con el lanzamiento de Live Studio, herramienta que promete competir con Twitch y YouTube.

La función permite gestionar las transmisiones en directo desde un único panel, con opciones que antes requerían software externo. De acuerdo con enunciados de la plataforma, se puede programar el inicio, añadir título y miniatura, controlar quién tiene acceso a la emisión y supervisar el chat en tiempo real.

La herramienta posibilita, además, conectar equipos profesionales mediante RTMP, protocolo que usan las cámaras y los programas de producción.

Durante la emisión te muestra datos en tiempo real: cuánta gente te está viendo, de qué país son y hasta con qué dispositivo se conectan. Ideal para saber si tu audiencia es de móvil o de ordenador.

Sin embargo, existe un gran problema y es que Live Studio solo está disponible para los suscriptores de X Premium. Así que, si no pagas, no puedes ni probarlo. En un mundo donde los competidores ofrecen opciones similares gratis, habría que ver si los usuarios optan por la de X.