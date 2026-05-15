Un héroe del surco

El campesino espirituano Félix Álvarez Jiménez, a propósito del Día del Campesino Cubano, fue acreedor del Título honorífico de Héroe del Trabajo.
VisionEs, se suma al homenaje a este hombre que, desde el surco, aporta a la economía del país. Además, se acerca al quehacer de Geysel Trinidad, una central espirituana que en tiempos complejos aporta energía imprescindible para el Sistema Electroenergético. Otros contenidos también podrá encontrar en esta emisión.
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