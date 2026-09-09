Autoridades mintieron sobre la calidad del aire tras el 11-S, asegura Zohran Mamdani

Casi 25 años después, han muerto más personas por enfermedades relacionadas con el 11-S que las que fallecieron ese mismo día, añadió el alcalde de Nueva York

El atentado terrorista contra las Torres Gemelas marcó a toda una generación de norteamericanos.

El alcalde de Nueva York, el socialista demócrático Zohran Mamdani, publicó ayer más de 170 mil páginas de documentos internos que demuestran que los funcionarios engañaron a la gente sobre la seguridad y calidad del aire alrededor de la Zona Cero después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 (11-S).

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rindió homenaje a las víctimas y afirmó que el país tiene “una fuerza que ningún fuego puede consumir”, al tiempo que aseguró que aquel día acudió al lugar a ayudar, pero fue desalojado por los bomberos, en una nueva versión de sus acciones, que fue desmentida por medios estadunidenses.

Mamdani aseguró que “la gente enfermó (de cáncer y otras patologías) porque los líderes en los que confiaban mintieron y les dijeron que no había problema en respirar aire tóxico. Ahora, casi 25 años después, han muerto más personas por enfermedades relacionadas con el 11-S que las que fallecieron ese mismo día”, añadió.

Al menos 49 mil personas fueron diagnosticadas con cáncer, de las 140 mil inscritas en el Programa de Salud del World Trade Center (WTC), que ofrece tratamiento gratuito por daños tras la exposición al polvo de asbesto, plomo y vidrio molido que cubrió la ciudad tras los ataques con aviones.

En un discurso con motivo de la exposición itinerante Steel Across America, una viga de más de seis metros del WTC, el mandatario afirmó que “este maltrecho fragmento de acero que tenemos hoy aquí nos recuerda que Estados Unidos está bendecido con una fuerza que ningún fuego puede consumir, ningún mal puede conquistar y ningún terror puede destruir”.

Aseguró que tras los ataques acudió al lugar con su equipo porque estaba construyendo un edificio en la zona y “pensamos que se nos venía encima. Dos bomberos –tipos grandes y fuertes y yo no soy el más pequeño– me agarraron por debajo de los brazos… me levantaron y empezaron a correr conmigo”.

El edificio de Trump más cercano al WTC está a un kilómetro.

The New York Times recordó que desde 2001 el magnate viene contando una “versión en constante desarrollo” de sus acciones aquel día, que contradicen la evidencia periodística de esa jornada, que lo ubica en la Torre Trump –a más de seis kilómetros del WTC– y los testimonios de bomberos y rescatistas, quienes negaron haberlo visto ayudando ese día o en las semanas posteriores.

Otros medios revelaron las contradicciones del republicano y se ganaron la arremetida de Davis Ingle, vocero de la Casa Blanca, que los calificó de una “vergüenza” por “intentar atacar” al presidente.