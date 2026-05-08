VisionEs

Así se reinventa la Educación en Sancti Spíritus

¿Cómo terminarán los estudiantes espirituanos el curso escolar? Los detalles los trae esta emisión de VisionEs

Audiovisuales Escambray

8 mayo, 2026 - 4:50am

Varias son las adecuaciones que Educación General en la provincia de Sancti Spíritus lleva adelante para concluir de manera exitosa el presente curso escolar. En este noticiero le brindamos una entrevista donde obtendrá los detalles acerca las principales medidas implementadas.

Además, la cobertura docente en la provincia vuelve a estar en la mira de VisionEs, y le acercaremos a un proyecto educativo que centra su mirada en aportar desde la metodología y la práctica acciones concretas que aspiran a revertir esta situación.

RELACIONADO CON:

Audiovisuales Escambray

Texto de Audiovisuales Escambray
Audiovisuales Escambray

Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Escambray / ISSN 9664-1277
www.escambray.cu ©1999 - 2026