Así se reinventa la Educación en Sancti Spíritus

¿Cómo terminarán los estudiantes espirituanos el curso escolar? Los detalles los trae esta emisión de VisionEs

Varias son las adecuaciones que Educación General en la provincia de Sancti Spíritus lleva adelante para concluir de manera exitosa el presente curso escolar. En este noticiero le brindamos una entrevista donde obtendrá los detalles acerca las principales medidas implementadas.

Además, la cobertura docente en la provincia vuelve a estar en la mira de VisionEs, y le acercaremos a un proyecto educativo que centra su mirada en aportar desde la metodología y la práctica acciones concretas que aspiran a revertir esta situación.