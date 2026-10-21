Cuba espera nuevo voto contra el bloqueo pese a presiones de EEUU

Díaz-Canel denunció una cruzada diplomática y comunicacional del Gobierno de Estados Unidos para conseguir el cambio de voto, la abstención o la ausencia en la sesión

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, manifestó este miércoles su expectativa de una nueva condena en las Naciones Unidas al bloqueo estadounidense contra la isla y denunció las presiones de Washington para tratar de impedirla.

«Espero que se vote por la verdad y a favor del pueblo cubano», afirmó el mandatario al referirse a la votación que por trigésimo cuarta ocasión tendrá lugar el 28 de octubre en la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, donde se someterá al criterio de la comunidad internacional una nueva resolución que llama a poner fin al recrudecido cerco.

‎ Díaz-Canel denunció una cruzada diplomática y comunicacional del Gobierno de Estados Unidos para conseguir el cambio de voto, la abstención o la ausencia en la sesión, recordando que el mundo ya ha rechazado 33 veces, desde 1992, el bloqueo económico, comercial y financiero contra su país.

‎ En la tercera entrega del programa radial Criterio Compartido, el jefe de Estado consideró que las presiones de Washington y sus maniobras, como un reciente foro en la sede de las Naciones Unidas, demuestran que no tiene la razón en su propósito de ocultar lo que calificó de genocidio, crimen flagrante y castigo colectivo contra los cubanos.

‎ Al respecto, precisó que las acciones estadounidenses, las calumnias y el chantaje podrían hacer que algunos países cambien su voto, de cara a una resolución que hace un año recibió el respaldo de 165 de los 193 Estados miembros de la ONU.

‎ El presidente cubano insistió en que la campaña en curso no podrá ocultar el castigo colectivo y sus daños.