Cuba recibe apoyo del pueblo de Estados Unidos

El evento tendrá lugar en la sede de Workers United-SEIU (920 S. Alvarado St., Los Ángeles) y cuenta con el respaldo de 36 sindicatos y organizaciones, como una iniciativa, que se lleva a cabo poco antes de la votación anual en la ONU para exigir el fin del bloqueo el día 28 de octubre

Integrantes del comité Manos fuera de Cuba (Hands Off Cuba) de Los Ángeles divulgan informaciones en una huelga de trabajadores sobre los daños causados por el genocida bloqueo económico, comercial, financiero y energético impuesto por el gobierno de Estados Unidos a la nación caribeña hace más de 60 años.

El sindicalista Mark Friedman, miembro de la Asociación Internacional de Maquinistas (IAM), destacó en una información enviada hoy a la ACN, que en la protesta se distribuyeron más de 700 folletos para invitar a un acto público que se realizará en la ciudad de Los Ángeles, el 24 de octubre a las 18:00 horas, bajo el lema «¡Fin al bloqueo contra Cuba!».

El evento tendrá lugar en la sede de Workers United-SEIU (920 S. Alvarado St., Los Ángeles) y cuenta con el respaldo de 36 sindicatos y organizaciones, como una iniciativa, que se lleva a cabo poco antes de la votación anual en la ONU para exigir el fin del bloqueo el día 28 de octubre.

La acción solidaria con Cuba contará con la participación de Lili Bernard, artista y actriz cubanoestadounidense, fundadora y directora de «Art Roots Mambi»; Evelyn Zepeda, directora de organización y política de Workers United – Service Employees International Union (Sindicato Internacional de Empleados de Servicios); y de Savannah Boyd, coordinadora de CodePink en la Costa Oeste.

La huelga de trabajadores la realiza miles de miembros de la sección local del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), que cuenta con 100 mil afiliados en todo el estado, quienes exigen garantías sociales para los trabajadores ante los recortes de un gobierno de ultraderecha y fascista, encabezado por el presidente Donald Trump.

El activista sindical relata que la medida de fuerza por parte de los empleados se inició el 21 de octubre con la realización de piquetes en más de 20 ciudades dentro del territorio estadounidense y con una participación superior a los miles de manifestantes, incluido Los Ángeles, donde reside.

Miembros de otros sindicatos también se sumaron a la movilización, afirmó el activista y reconoció que se demandan mejores salarios con un aumento del 20 % a lo largo de tres años para hacer frente a la rápida inflación, mayores contribuciones estatales a la atención médica de los empleados y elaboración de nuevas normativas para el trabajo a distancia.

Este sindicato representa a empleados estatales que trabajan en oficinas de atención a veteranos, el Departamento de Vehículos Motorizados, escuelas, centros de salud, museos, prisiones y bibliotecas, entre otros sectores.

En Estados Unidos siempre han existido muchos simpatizantes con la Revolución cubana desde sus inicios en 1959, y se han opuesto a las políticas de máxima presión ejercidas por la Casa Blanca con acciones como el envío de donativos, las visitas Pueblo a Pueblo, el desmentido de campañas mediáticas y la realización de actos y eventos públicos.