Demanda presidente cubano respuestas ágiles ante situaciones de vulnerabilidad

Durante su intervención en el programa radial Criterio Compartido, el mandatario subrayó que ningún caso debe darse por concluido hasta alcanzar una respuesta integral

Díaz-Canel insistió en que cada caso debe analizarse de manera particular, evitando enfoques dogmáticos o mecánicos.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, instó este miércoles a atender con mayor agilidad, sensibilidad y compromiso los problemas que afectan a las familias y personas en situación de vulnerabilidad, priorizando las soluciones por encima de las justificaciones.

Durante su intervención en el programa radial Criterio Compartido, el mandatario subrayó que ningún caso debe darse por concluido hasta alcanzar una respuesta integral.

Asimismo, enfatizó la importancia de que los trabajadores sociales gestionen, consulten y tramiten aquellas situaciones que excedan las capacidades de las estructuras comunitarias o municipales.

Díaz-Canel señaló que el recrudecimiento del bloqueo estadounidense y las limitaciones energéticas han agravado la situación económica y social del país, incrementando el número de personas vulnerables. En ese contexto, insistió en que cada caso debe analizarse de manera particular, evitando enfoques dogmáticos o mecánicos.

El jefe de Estado reflexionó que si existe una norma que dificulta la atención de una situación específica, hay que buscar alternativas dentro de su interpretación o, sencillamente, modificarla. Las normas también deben enriquecerse con las experiencias de la vida cotidiana”, acotó.

El presidente destacó que, pese a las complejidades actuales, Cuba mantiene más de 31 programas sociales destinados a atender situaciones de vulnerabilidad.

Además, recordó que las transformaciones económicas y sociales en marcha incluyen 12 ejes temáticos vinculados directamente con la atención a las personas y la defensa de la justicia social.

Igualmente, reconoció el papel esencial de los trabajadores sociales, responsables de visitar a las familias, caracterizar sus condiciones de vida y determinar las necesidades específicas de quienes requieren apoyo.

Resaltó también las expresiones de solidaridad que acompañan la atención a los sectores vulnerables. En esa labor participan no solo instituciones estatales, sino también proyectos socioculturales y numerosas personas que dedican esfuerzos significativos a ayudar a los demás. En particular, mencionó el trabajo del proyecto Quisicuaba.

El mandatario reafirmó su confianza en la capacidad del país para superar las dificultades actuales y destacó el valor de estos espacios de intercambio ciudadano como herramienta para avanzar en la solución de los problemas.

Como ejemplo, señaló que tras la edición anterior del programa se recibieron 67 llamadas de 65 personas; todos los oyentes fueron visitados y atendidos, mientras que 17 casos ya recibieron solución y el resto continúa en proceso de respuesta.

Cuba prioriza atención a personas en mayor vulnerabilidad

Cuba fortalece la atención a las personas en situación de vulnerabilidad mediante programas de protección social dirigidos a los grupos más afectados por las actuales condiciones, afirmó este miércoles el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz.

Durante el programa radial Criterio Compartido, el titular explicó que una persona vulnerable es aquella que no posee capacidades o recursos suficientes para enfrentar y superar por sí misma determinadas situaciones derivadas de eventos climáticos, problemas de salud o condiciones económicas adversas.

Según precisó, estudios realizados por el organismo permitieron identificar entre los grupos más expuestos a los hogares beneficiarios de asistencia social, familias con alta carga de cuidados, madres jefas de hogar con varios hijos y núcleos familiares con menores que presentan enfermedades crónicas o trastornos del crecimiento.

Otamendiz señaló que la estrategia estatal busca focalizar los recursos disponibles en quienes presentan mayores niveles de vulnerabilidad, sin excluir la incorporación de nuevos casos identificados en las comunidades.

En este sentido, inicialmente se identificaron a 876 mil 522 personas, pero esto no es una cifra estática, de hecho gracias al aporte de la población, a través de plataformas como Soberanía, en el último cierre de septiembre ya se contabilizan 883 mil personas en esta condición.

Explicó que los trabajadores sociales son los encargados de detectar y caracterizar estas situaciones, las cuales posteriormente son evaluadas por grupos municipales de atención a las políticas sociales y aprobadas por los consejos de la administración.

El ministro destacó que el Estado, con apoyo de donaciones y la solidaridad internacional, garantiza recursos para este sector de la población, entre ellos módulos de alimentos y otras ayudas dirigidas a grupos priorizados.

Indicó además que las transformaciones económicas y sociales en marcha pretenden favorecer la incorporación al empleo y el incremento de los ingresos familiares, complementadas con programas de dotación de activos para estimular la autonomía económica de las personas beneficiadas.

Asimismo, resaltó la atención diferenciada a los adultos mayores en un contexto marcado por el envejecimiento poblacional.

Otamendiz subrayó que la vulnerabilidad no constituye una condición permanente y aseguró que las políticas implementadas buscan que cada persona logre superar esa situación e integrarse plenamente a la vida económica y social del país.