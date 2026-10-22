Denuncia Cuba presiones de EEUU ante votaciones contra el bloqueo (+video)

Bruno Rodríguez presentó documentos oficiales del Departamento de Estado que, según denunció, instruyen a las embajadas estadounidenses a presionar a los gobiernos receptores para que no voten a favor de la resolución, se abstengan o abandonen la sala

El canciller Presentó una infografía interactiva que contabiliza en tiempo real las pérdidas económicas acumuladas por el bloqueo. (Foto: ACN)

El canciller Bruno Rodríguez Parrilla denunció hoy que EE.UU. despliega presiones «extremas e inéditas» contra Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas para cambiar su voto sobre la resolución cubana contra el bloqueo, que se votará el 27 y 28 de octubre.

Durante una conferencia de prensa, Rodríguez Parrilla informó que la Asamblea General someterá a consideración el proyecto de resolución titulado «Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba», en su edición número 34.

Lo novedoso de esta ocasión, subrayó, es el reconocimiento extremo del bloqueo energético, el llamado fuel blockade, y del castigo productivo y las consecuencias humanitarias que implica contra todo el pueblo.

El diplomático cubano presentó documentos oficiales del Departamento de Estado que, según denunció, instruyen a las embajadas estadounidenses a presionar a los gobiernos receptores para que no voten a favor de la resolución, se abstengan o abandonen la sala.

Las amenazas incluyen la aplicación de aranceles punitivos, la suspensión de programas de cooperación, la negación de visas a funcionarios y sus familiares, el respaldo a fuerzas de oposición y la aplicación de sanciones secundarias contra entidades que mantengan relaciones con Cuba.

«El Departamento de Estado ha llegado al colmo de la ridiculez y la desesperación», afirmó Rodríguez Parrilla, quien calificó estas acciones como un reconocimiento del aislamiento de Washington.

Señaló que Estados Unidos utiliza a un país latinoamericano como «testaferro» para distribuir un discurso escrito en Washington que pretende culpar al gobierno cubano de los daños humanitarios que provoca el bloqueo.

El canciller también se refirió al evento convocado el pasado 19 de octubre en la sede de la ONU por la misión estadounidense, al que calificó de ridículo y vergonzoso.

Denunció que entre los invitados personales del representante permanente de Estados Unidos se encontraba José Daniel Ferrer, convicto por delitos comunes, y señaló que la lista incluyó a personas vinculadas a actos terroristas contra Cuba, como recoge la Lista Nacional de Personas y Entidades sometidas a investigaciones penales, publicada en la Gaceta Oficial el 7 de diciembre de 2023.

Presentó una infografía interactiva que contabiliza en tiempo real las pérdidas económicas acumuladas por el bloqueo, que superan los 178 mil 600 millones de dólares, con un récord de más de ocho mil millones en el último período.

Denunció asimismo que el cerco energético provoca largas horas sin electricidad, desabastecimiento de agua potable, deterioro de los servicios de salud y muertes evitables por falta de medicamentos y equipos médicos.

El canciller reiteró que estas consecuencias responden al infame Memorando Mallory vigente desde hace más de 60 años, cuyo objetivo declarado es provocar sufrimiento y desesperación en la población cubana para lograr el cambio de régimen.

Ante la pregunta sobre la orden de detención contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Rodríguez Parrilla la calificó este de acto infame, sin ningún valor legal, ético ni práctico.

Afirmó que la política estadounidense contra Cuba tendrá que cambiar con este gobierno, con el siguiente o con el próximo, y destacó la resistencia del pueblo cubano y la gestión del gobierno para enfrentar las circunstancias económicas más difíciles.

Rodríguez Parrilla subrayó que, pese a la campaña de presiones, más de 40 jefes de Estado y de Gobierno y 43 organizaciones internacionales han respaldado con evidencias el reclamo cubano, y confió en que la votación del 27 y 28 de octubre deje en evidencia, una vez más, el aislamiento de Washington en su política.