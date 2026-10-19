Embajador de México en La Habana: «Para nosotros Cuba no es un simple socio comercial» (+fotos)

El proyecto de colaboración Sembrando Vida entre México y Cuba promueve el intercambio de experiencias y contribuye a la soberanía alimentaria de la isla

«El vínculo con los cubanos es de hermandad», aseguró el excelentísimo señor Miguel Díaz Reinoso, embajador de los Estados Unidos Mexicanos en La Habana. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez/ Escambray)

El proyecto Sembrando Vida, que desarrollan México y Cuba, inicia su segunda fase de implementación en la provincia de Sancti Spíritus, con la pretensión de beneficiar a 1 500 productores agrícolas de este central territorio.

De la mano de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexid) y de conjunto con especialistas cubanos, se realizó en áreas de la Empresa Pecuaria Managuaco la inscripción de los primeros campesinos espirituanos incluidos en la colaboración.

Al decir Alejandra del Moral Vela, directora ejecutiva de Amexid, esta iniciativa es una manera de hacer efectivo el apoyo del gobierno mexicano a la Mayor de las Antillas en un momento de serias dificultades económicas.

“Estamos hoy aquí dando inicio a la segunda fase del proyecto Sembrando Vida gracias al empeño de la presidenta de los estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaun, quien nos encomendó transmitir a ustedes y al pueblo de Cuba en general que México continuará buscando alternativas para ayudar a la isla”, apuntó.

La presidenta ejecutiva de Amexcid transmitió a los presentes el mensaje de la mandataria mexicana Claudia Sheinbaun de que su país continuará apoyando a Cuba en todo lo que sea posible.

La presidenta ejecutiva de Amexid explicó que tienen proyectado llegar hasta todas las provincias cubanas y al municipio especial Isla de al Juventud con la ayuda, que consiste en intercambio de experiencias y aporte de recursos como maquinarias, insumos agrícolas y semillas, entre otros.

El embajador de México en La Habana, el excelentísimo señor Miguel Díaz Reinoso, aseguró que ambas naciones tienen una historia de amistad que supera cualquier barrera.

“Para nosotros Cuba no es un simple socio comercial. El vínculo con los cubanos es de hermandad y así como hermanos hemos decidido apoyarlos en estos tiempos tan difíciles.

“En esta relación de hermanos Cuba también tiene mucho que aportar y lo hace. Una de las bases del proyecto es el intercambio de experiencias y los productores cubanos tienen mucha sabiduría en relación a la tierra. Tampoco podemos olvidar el apoyo de los médicos cubanos en nuestra nación”, destacó el diplomático.

Varios especialistas mexicanos residen en Cuba desde hace meses para garantizar la correcta implementación del proyecto.

El proyecto Sembrando Vida busca dotar de herramientas, insumos y conocimientos al campesinado cubano para aumentar la productividad, sobre la base de la explotación sostenible de los recursos naturales y la defensa del papel de la mujer rural en la producción de alimentos.

El acto de inicio de esta segunda etapa del proyecto Sembrando Vida, desarrollado en Sancti Spíritus, contó con la presencia de Carlos Luis Jorge Méndez, viceministro primero del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera; Rodolfo Rodríguez Expósito, viceministro de la Agricultura; así como dirigentes del Partido, del Gobierno y del sector agrícola de la provincia.