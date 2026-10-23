En dos años de Trump, EEUU hizo 980 000 deportaciones (+infografía)

Los analistas encontraron que la frecuencia de deportaciones se ha incrementado de manera modesta en 2026, pero está muy por debajo de la meta oficial de deportar un millón de personas anualmente que Trump estableció al inicio de su segundo periodo en enero de 2025

Migrantes deportados por Estados Unidos. (Foto: Internet)

El gobierno de Donald Trump ha deportado a más de 980 mil personas desde enero de 2025, nivel mayor que durante el gobierno de su predecesor Joe Biden, pero muy por debajo de los niveles del gobierno de Barack Obama, reporta el Migration Policy Institute (MPI) en un nuevo informe.

El ritmo de las deportaciones también queda muy por debajo de lo que califica Trump como “niveles históricos”, señala el MPI, centro de investigaciones en Washington dedicado a políticas migratorias.

En su nuevo análisis de datos, el centro no partidista también calculó que el número de migrantes que decidieron abandonar este país de manera voluntaria para evitar el arresto es muy por debajo de lo que asegura el presidente.

El informe no incluye información detallada sobre el número total de personas que regresaron a México tanto por deportación o por abandono voluntario, pero la extrapolación de MPI basada en cifras del censo mexicano empleando la misma metodología que se usó para el informe, calcula que unos 400 mil mexicanos fueron expulsados desde el 20 de enero de 2025, cuando Trump llegó de regreso a la Casa Blanca.

Los analistas encontraron que la frecuencia de deportaciones se ha incrementado de manera modesta en 2026, pero está muy por debajo de la meta oficial de deportar un millón de personas anualmente que Trump estableció al inicio de su segundo periodo en enero de 2025. A pesar de las proclamas de la Casa Blanca de que está deportando a criminales, y el torrente de imágenes en medios sociales de la deportación de “criminales”, sólo 20 por ciento de los 980 mil estaban condenados por cometer alguno delito.

Ya que el Departamento de Seguridad Interna (DHS) ha dejado de brindar información detallada sobre deportaciones y remociones, el MPI se vio obligado a usar la Ley de Libertad de Información y otros datos para elaborar cálculos del número de inmigrantes expulsados de Estados Unidos entre el 20 de enero de 2025 y el 31 de julio de 2026, con las cifras disponibles más recientes.

“Aun con los encuentros en la frontera Estados Unidos-México, que están a niveles históricamente bajos, 69 por ciento de las deportaciones fueron de individuos interceptados en la frontera”, escribió en el reporte Marc R. Rosenblum, ex funcionario del DHS que trabajó en el gobierno durante la primera presidencia de Trump y la de Biden, y que ahora está afiliado a MPI.

Los nuevos datos demuestran que las deportaciones de personas arrestadas en el interior del país fuera de la zona fronteriza se incrementaron 151 por ciento, y alcanzaron 19 mil mensuales en el año en curso. Recientemente, el gobierno de Trump está enfocado en atacar a comunidades inmigrantes con larga estancia en Estados Unidos.

Rosenblum calcula que 90 mil personas que habían vivido ahí por más de una década estuvieron entre los deportados, y otros 390 mil eran personas que habían vivido en Estados Unidos por lo menos dos años.

No obstante, los niveles de deportaciones durante los últimos 18 meses están muy por debajo de los alcanzados durante las presidencias del republicano George W. Bush y del demócrata Barack Obama.

Rosenblum también intenta calcular el número total de personas que salieron de este país, incluyendo deportados y los que decidieron regresar sin ser formalmente deportados.

Los nuevos datos demuestran que las deportaciones de personas arrestadas en el interior del país fuera de la zona fronteriza se incrementaron un 151 por ciento y alcanzaron los 19 mil mensuales en el año en curso. Recientemente, el gobierno de Trump está enfocado en atacar a comunidades inmigrantes con larga estancia en el país. Rosenblum calcula que 90 mil personas que habían vivido en este país por más de una década estuvieron entre los deportados, y otros 390 mil eran personas que habían vivido en Estados Unidos por lo menos dos años. No obstante, como se puede ver en el cuadro adjunto, los niveles de deportaciones durante los últimos 18 meses están muy por debajo de los alcanzados durante las presidencias del republicano George W. Bush y del demócrata Barack Obama.

El gobierno de Trump ha insistido en que su agresiva campaña antimigrante ha resultado en la deportación de un millón de personas, y que más de 2 millones se han “autodeportado” de manera voluntaria en los últimos 18 meses, pero los cálculos por MPI son mucho menores.

“Mientras que el número total de inmigrantes saliendo de Estados Unidos mediante de la deportacion o la ‘autodeportacion’ es mucho más alto que en cualquier otro punto desde por lo menos 2014, es altamente improbable que 3 millones de inmigrantes hayan dejado al país, y mucho menos 3 millones de inmigrantes no autorizados”, concluye Rosenblum.

El informe completo: https://www.migrationpolicy.org/publication/us-deportations-second-trump