Encabeza Díaz-Canel acto nacional de inicio del curso de la Educación Superior

El mandatario cubano instó, además, a que los futuros profesionales se entreguen a escudriñar los senderos del conocimiento y los caminos de la ciencia y la innovación

Díaz-Canel en el acto nacional de apertura del curso académico 2026–2027 de la Educación Superior. (Foto: ACN)

Estudien con pasión y defiendan el concepto de que la crisis económica y social que nos tratan de imponer con recrudecimiento del bloqueo no se convierta nunca en una crisis espiritual, educativa, de conocimiento y de humanismo, exhortó este jueves a los jóvenes universitarios Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República.

Tras la celebración del acto nacional de apertura del curso académico 2026–2027 en la Educación Superior, escenificado en la Universidad de Matanzas, el mandatario cubano instó, además, a que los futuros profesionales se entreguen a escudriñar los senderos del conocimiento y los caminos de la ciencia y la innovación.

No tomen como pretexto ninguna de las carencias que podamos tener para justificar la falta de conocimiento o un resultado docente; sean rebeldes, defensores de la innovación, inconformes, pero también súmense con responsabilidad a buscar las soluciones que necesita la nación cubana, que demanda la sociedad cubana, agregó en declaraciones a la prensa.

En una valoración sobre la relevancia del curso en este nivel de enseñanza, en medio de un difícil contexto, comentó que constituye expresión de un país que no se doblega ante un recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero, sumado a los efectos genocidas del bloqueo energético de Estados Unidos a Cuba.

Diría que es un hecho de resistencia educacional, de resistencia científica y de resistencia cultural, porque precisamente en la educación superior defendemos eso, la formación educativa, la defensa de nuestra pedagogía, de nuestra historia pedagógica universitaria, la ciencia y la innovación como uno de los pilares para superar las adversidades, resaltó el presidente.

Aquí defendemos la nación, el socialismo, la Revolución, nuestros valores, es nuestra respuesta a la dominación colonial-cultural que nos quieren imponer y por lo tanto, es ante todo, un hecho de resistencia ideológica, opinó Díaz-Canel respecto a la relevancia del inicio del proceso lectivo.

El Presidente resaltó también la significación histórica, porque se trata de un curso que la Educación Superior dedica al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro (1926-2016) y a los 50 años de la constitución del Ministerio de Educación Superior: «aunque a la luz del tiempo nos parezca una cosa normal, hace precisamente 50 años, cuando Fidel tenía 50 años, consolidó una idea que ya venía desde el Moncada, que era cómo el país se convertía en una gran universidad».

El empeño de defender conquistas resplandece en la Educación Superior

A pesar del escenario, duro e injusto, en Cuba resplandece el empeño de nuestro pueblo, incomparable, de defender sus conquistas, sus garantías y sus sueños, aseguró este jueves Walter Baluja García, ministro de Educación Superior, en el acto nacional de apertura del curso académico 2026–2027 en este nivel de enseñanza.

En presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Baluja García apuntó que lo que parecía imposible hace unos meses ya toma forma y más de 40 mil educandos de nuevo ingreso iniciaron, este martes, su andadura por las universidades de todo el país.

La creatividad y el compromiso de nuestra gente nos permite afrontar estos enormes desafíos; no tenemos una fórmula, no hay una receta única, cada organismo formador de la educación superior, cada territorio, cada academia tiene sus propias características y han generado sus propias alternativas, comentó en la Universidad de Matanzas el titular del Ministerio de Educación Superior (MES).

Durante el acto se otorgó el Sello 50 Aniversario del MES a un grupo de destacados profesores, investigadores y trabajadores de la Educación Superior en la provincia de Matanzas con 50 años o más de labor ininterrumpida en el sector.

La Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas y la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras resultaron reconocidas con el Sello que elogia desde el MES a los aportes a la formación de las nuevas generaciones.

En representación del estudiantado de nuevo ingreso, Verenisse Benavides Almeida, quien comienza la carrera de Periodismo, expresó que inicia una etapa indispensable para el crecimiento, que sin dudas, se presenta llena de desafíos.

Este período escolar nos reta a dar el máximo –expuso la joven cubana-, las particularidades que trae este nuevo ciclo nos exigen adaptabilidad, pero contamos con la mejor guía: un sistema de instituciones respaldado por un claustro docente comprometido y de excelencia; nos corresponde a los estudiantes responder a ese esfuerzo con la misma entrega, pasión y disciplina para alcanzar una formación integral.

Díaz-Canel Bermúdez, acompañado por autoridades de la nación caribeña y de esta occidental provincia, visitó además la sede del Parque Científico Tecnológico de Matanzas, donde se interesó por los proyectos que desde ese cardinal enclave se gestan para el desarrollo de la ciencia y la innovación, en el afán de avanzar hacia la soberanía tecnológica.

El proceso educativo en la enseñanza superior se desarrollará en medio de un escenario nacional marcado por la agudización de la situación de desabastecimiento de combustible en el país, originada por el recrudecimiento del bloqueo energético, financiero y económico de los Estados Unidos a Cuba.

Recientemente el MES aclaró que, frente a esta realidad, el sistema ha reestructurado su funcionamiento apoyado en la descentralización y el enfoque territorial.