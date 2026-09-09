Más tabaco en Sancti Spíritus

A pesar de la difícil situación económica del país, la provincia apuesta por aumentar la producción de este rubro en la campaña 2026-2027

Fotos: Cortesía de la Empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco en Sancti Spíritus

Para la campaña tabacalera 2026-2027 la Empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco en Sancti Spíritus planifica un aumento sustancial en la producción de la hoja.

Cuando aún se cosecha lo que resta de lo plantado el año anterior, comenzó en la provincia el riego de semilleros en todos los municipios, esta vez un poco antes de lo acostumbrado, en busca de la ayuda del clima.

Isidro Hernández Toledo, director Agrícola de la entidad, aseguró a Escambray que, aunque la situación del país con los combustibles es compleja, se han tomado alternativas.

«Lo previsto es plantar 1 700 hectáreas este año, lo que supone unas 300 más que en 2025. Para lograr ese salto con menos combustible los productores tendrán que hacer un mayor uso de la tracción animal en los procesos donde se pueda».

La preparación y riego de los semilleros se adelantó buscando la ayuda de las condiciones del tiempo.

El directivo destacó que la instalación de sistemas solares para el bombeo de agua será de gran ayuda no solo para el tabaco, sino para el resto de los cultivos.

«En este sentido, estamos mejor porque son varios los productores que ya cuentan con esta tecnología que permite el riego estable a las plantaciones».

El empleo de sistemas de riego con energía solar disminuye el impacto del déficit de combustibles.

Los esquemas de pago a los tabacaleros, las facilidades de compra de artículos para el campo y para el hogar y la instalación de tecnologías contribuyen a que, a pesar de las complejidades, el campesinado espirituano siga apostando por sembrar tabaco.

Luego de sobrecumplimientos destacados en la cosecha anterior, Sancti Spíritus busca afianzarse como una plaza tabacalera importante entre el resto de las provincias para aportar así al país y a la agricultura en el territorio.