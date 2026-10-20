«La orden de arresto emitida por un juez de Miami, Estados Unidos, contra el general Raúl Castro, líder histórico de Cuba, merece una condena energética», señaló la cancillería rusa

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia trasladó también su solidaridad «inquebrantable» con el Gobierno de Cuba.

Rusia repudia la orden de arresto emitida ayer lunes por un juez estadounidense contra el excomandante cubano Raúl Castro, según anunció hoy el Ministerio de Asuntos Exteriores del país eslavo en un comunicado.

«La orden de arresto emitida por un juez de Miami, Estados Unidos, contra el general Raúl Castro, líder histórico de Cuba, merece una condena energética», señaló la cancillería.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia trasladó también su solidaridad «inquebrantable» con el Gobierno de Cuba. La escalada de tensiones en torno a Cuba, advirtió, podría desestabilizar la situación en toda la región.

Igualmente significó que Rusia confía en que el pueblo cubano y el liderazgo del país responderán adecuadamente a este último ataque de enemigos extranjeros.

«Confiamos en que el indomable pueblo cubano y sus líderes responderán con dignidad al último ataque de quienes les desean el mal desde el extranjero», señaló la cartera diplomática.