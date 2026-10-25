Sancti Spíritus: Escuela de Arte alista talleres de formación vocacional

Estos talleres buscan el desarrollo de elementos técnicos en los estudiantes para que cuando se presenten a los exámenes físico y de musicalidad lo hagan con una mayor preparación

La Escuela Elemental de Arte Ernesto Lecuona es un baluarte de la cultura espirituana. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Con el fin de brindar herramientas para que sus aspirantes puedan enfrentarse a las pruebas en mejores condiciones, la Escuela de Arte Ernesto Lecuona, único centro de la Enseñanza Artística en la provincia de Sancti Spíritus, promoverá desde este 28 de octubre talleres de formación vocacional, en estrecha alianza con el sistema de Casas de Cultura.

Luis Orlando Sotolongo, director de la institución, detalló a la ACN que el proceso de ingreso del curso 2027-2028 tiene características diferentes al que ya transcurre, pues tanto para los alumnos de cuarto y quinto grados, que optan por la música como para los de Secundaria Básica que lo hacen por la especialidad de profesor e instructor de arte, se va a hacer de manera más presencial y por municipios.

Insistió en que estos talleres buscan el desarrollo de algunos elementos técnicos en los estudiantes para que cuando se presenten a los exámenes físico y de musicalidad, previstos desde el mes de enero y hasta abril del próximo año, lo hagan con una mayor preparación.

Sotolongo detalló que para los niños y adolescentes de la capital espirituana, estos espacios tendrán lugar en la propia “Ernesto Lecuona”, cada 15 días, para hacerlos coincidir con el pase de los alumnos y poder aprovechar los locales.

Mientras, en el resto de los territorios, serán con una frecuencia semanal y en las Casas de Cultura, sitios estos últimos donde cuentan, además, con representantes de las diversas manifestaciones.

La escuela va a abrir las líneas que tradicionalmente convoca, apuntó el directivo quien mencionó, por ejemplo, trompeta, percusión, trombón y otras de cuerdas que en todo momento responden al programa de desarrollo de la música en esta región.

Reiteró que los talleres van dirigidos también a los que optan por la carrera de profesor e instructor de arte porque las pruebas tendrán lugar junto con las del nivel elemental y, en este sentido, precisó que la proyección es convocar las cuatro especialidades (danza, artes visuales, música y teatro), a partir de la inyección de fuerza calificada recibida con los egresados de la instalación.

Más allá de las difíciles circunstancias en las que se desenvuelve el actual periodo lectivo, Luis Orlando Sotolongo acotó que la “Ernesto Lecuona” continúa trabajando hoy en el fortalecimiento del proceso docente educativo, en la preparación del claustro y en la reparación de disímiles instrumentos musicales.