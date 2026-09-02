Seguidores de Lionel Richie pendientes de su estado de salud

El reconocido cantante y compositor, de 77 años, se está sometiendo a pruebas por problemas cardíacos, tras su ingreso hospitalario el pasado sábado

El legendario cantante y compositor estadounidense Lionel Richie, bien llamado el Rey de corazones, podría recibir el alta hospitalaria tras permanecer en una unidad de cuidados intensivos de St. Louis (Misuri) donde examinan su corazón.

Fuentes cercanas informaron a TMZ que Richie, de 77 años, se está sometiendo a pruebas por problemas cardíacos luego del ingreso a última hora del pasado sábado cuando concluyó una actuación en la que mostró síntomas evidentes de indisposición física. Inicialmente los médicos estaban evaluando una posible deshidratación leve.

Según las reseñas de prensa, los asistentes al concierto celebrado en la emblemática sala The Muny de St. Louis, comentaron que observaron que Richie parecía tener dificultades hacia el final de su presentación y que pidió una silla a su equipo técnico para sentarse mientras interpretaba su última canción, «All Night Long».

Este es su más reciente incidente de salud. El artista también fue trasladado de urgencia a un hospital en junio después de sentirse mal en el escenario en St. Paul, Minnesota, justo en la noche de apertura de su gira Sing A Song All Night Long.

En aquel momento le expresó al público que se sentía «mareado» y «extraño», y acortó el espectáculo antes de ser llevado a un centro hospitalario.

Mientras las cuentas oficiales del intérprete de inolvidables baladas como «Hello» o «Endless Love» muestran cientos de mensajes de apoyo y deseos de una pronta recuperación.

Lionel Richie (Tuskegee, Alabama, 20 de junio de 1949) ha tenido una exitosa carrera como solista y en su trayectoria con la famosa banda The Commodores en la década de 1970, con la que lanzó temas como «Easy», «Three Times a Lady» y «Brick House».

A principios de los años ’80 del pasado siglo comenzó su camino en solitario, logrando colocar en la cima de la popularidad una serie de baladas como «Hello», «My Love» y «Say You, Say Me».

El además productor discográfico, fue coautor en 1985 junto a Michael Jackson del exitazo mundial «We Are The World», con el cual ayudaron a recaudar millones de dólares para combatir la hambruna en África, especialmente en Etiopía.

Richie ha sido nominado a 33 premios Grammy y ha ganado cuatro, entre ellos el de Álbum del Año en 1985 por «Can’t Slow Down» y el de Canción del Año en 1986 por «We Are The World».

Su próximo concierto se mantiene en cartelera: 26 de septiembre en San Francisco, California.