¿Un Google dentro de Facebook?

La nueva función de búsqueda lanzada por Meta permite hacer preguntas en lenguaje natural y obtener respuestas sintetizadas, en lugar de una lista de enlaces

No exactamente, pero se trata de la nueva función de búsqueda lanzada por Meta que funciona como asistente conversacional y está dando de qué hablar Desde las redes.

Bautizada como «Modo IA» la herramienta permite hacer preguntas en lenguaje natural y obtener respuestas sintetizadas, en lugar de una lista de enlaces.

Lo interesante de esta inteligencia artificial es que las respuestas las obtiene de las conversaciones y publicaciones públicas que los usuarios comparten en la plataforma. Lo anterior incluye recomendaciones en Grupos, opiniones en Reels o incluso productos de Marketplace.

Hasta ahora, su asistente usaba los buscadores de Google y Microsoft Bing para responder, pero eso era como pedirle ayuda a la competencia. Con esta novedad, se independizan.

Pero, habría que cuestionarse cuán fiable puede ser el Modo IA de Facebook. Sucede que las respuestas generadas por la IA no pasan por filtros y no distinguen entre el consejo de un médico y la de un vecino sobre determinado remedio para curar una enfermedad.

Además, preocupa también el tema de la privacidad. Meta no ha dejado claro si puedes borrar tus publicaciones de su base de datos o si un administrador de un grupo puede impedir que la IA se alimente de las conversaciones.

Mientras tanto, observemos y mantengámonos al tanto Desde las redes.