Los peloteros fueron recibidos por Antonio Becalli, encargado de transmitir la felicitación de todo el pueblo cubano luego de su destacada actuación en la Serie del Caribe

El equipo Alazanes de Granma arribó en horas de la noche de este miércoles a La Habana luego de concluir su participación en la recién finalizada LIX Serie de Caribe celebrada en Culiacán.

Encabezados por el toletero Alfredo Despaigne y el lanzador Lázaro Blanco — ambos portadores de la bandera nacional — el grupo de peloteros fue recibido en la capital por el presidente del Inder Antonio Becalli, encargado de transmitir la felicitación de todo el pueblo cubano luego de su destacada actuación.

Blanco, designado mejor pitcher de la justa caribeña, manifestó a su llegada sentirse muy contento por estar nuevamente en la Patria y que a pesar de no alcanzar el título el equipo supo demostrara que el béisbol cubano aún tiene calidad. «Estoy muy alegre por haber sido designado el mejor abridor derecho. Ahora me encuentro enfocado en el IV Clásico Mundial, principal evento a nivel mundial de este deporte, donde igualmente tenemos que demostrar la fortaleza de nuestra pelota», declaró el serpentinero granmense.

El camarero Carlos Benítez, otro de los jugadores antillanos seleccionados para el Todos Estrellas de la lid caribeña, expresó su satisfacción por representar a Cuba en el próximo Clásico Mundial. «Eso me motivó a tener el desempeño que tuve. No sentí presión, yo soy una persona bastante ecuánime. La Serie del Caribe fue la mejor preparación de cara al Clásico ya que enfrentamos lanzadores de calidad, del tipo que no estamos acostumbrados a ver», concluyó Benítez.

Los Alazanes de Granma concluyeron su actuación en suelo azteca con balance de favorable de tres victorias y dos derrotas, a pesar de no alcanzar el título exhibieron la mejor versión de un conjunto antillano en el certamen regional desde el regreso de nuestro país en el año 2014