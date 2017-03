Jorge y Álida no se conocen y ni siquiera viven cerca, la única cosa que tienen en común es que los dos un buen día se vieron en la necesidad de hurgar hasta el fondo en sus bolsillos para que las matemáticas les quitaranel disgusto: les habían llegado recibos de cobro mensual de electricidad con sumas de dinero tan altas que ni siquiera moviendo todo el salario daba el cupo para saldar la supuesta deuda.

“Resulta inexplicable cómo sin añadir ningún equipo eléctrico en la casa me llegue una cuenta que casi triplica la del mes anterior. Primero fueron 90 pesos, el mes siguiente me llegaron 180 y al tercero la cifra fue de 420 pesos y no tengo aire acondicionado. Cuando fui a reclamar esta última vez, la respuesta fue que primero debía pagar, después reclamar y luego se investigaría la causa”, explica Álida todavía molesta por algo que no acaba de entender aunque hayan pasado los meses.

El caso de Jorge ni siquiera se le asemeja, pero también tiene que ver con el dinero de un trabajador cuyo salario medio no rebasa los 500 pesos. “Llegó a mi casa un inspector y, según él, detectó que el metro-contador estaba alterado. Le expliqué que éramos nuevos residentes y allí vivían otras personas, además la casa es medio básicoy mis recibos llegaban con la tarifa acorde con los escasos equipos de que disponía. Comencé un proceso de reclamación que culminó cuando, tras incomprensiones y peloteos, me di por vencido y terminé pagando 500 pesos de multa sin que haya violado nada”.

El criterio autorizado de Darío Peña Cuenca, director Comercial de la Empresa Eléctrica Provincial, admite: “Es posible que haya errores. Son algo más de 180 000 clientes los que tenemos en la provincia que se leen todos los meses, y de todos ellos se reciben mensualmente unas 500 reclamaciones, aunque solo proceden alrededor de 120, el 0.2 por ciento del total de consumidores. Por otra parte, no se puede descartar que en la lectura un cobrador nuestro se equivoque a la hora de visualizar los números y lleve incorrectamentelos datos al equipo que trae consigo. Asimismo, hay que conocer la tarifa que es complicada porque se incrementa a partir de los 100 kilowatts/hora”.

Cierto es que, como cualquier otra, la actividad comercial de esa entidad se rige por determinadas líneas y existe ese eslabón fundamental a la hora de una reclamación, que son las 27 oficinas comerciales que hoy están distribuidas por los ocho municipios de la provincia; pero, ¿actúan los inspectores en consecuencia cuando el cliente insiste en que esa no es l