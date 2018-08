Aires de recreación en comunidad espirituana de Tunas de Zaza (+fotos)

Para Kevin y Daineris, dos pequeños residentes en Tunas de Zaza, el verano transcurre sin prisa, debe ser porque el mar, que tanto gusta a los que no tienen el privilegio de verlo diariamente, pasa inadvertido ante sus ojos y en tiempos de vacaciones su mayor distracción consiste en ver televisión, jugar con un table o salir a pescar.

Otros niños de la comunidad pesquera disfrutan pero a su manera, cuando en medio del parque, recién reanimado, montan un artefacto rodante o se mecen en hamacas hechas con redes de pesca en desuso, pero siempre con el placer de sentirse libres y de correr hacia la playa cercana en cuanto el sol baja.

La playa de Tunas recibe cada fin de semana a bañistas que acuden desde Guasimal, Paredes, Tayabacoa, El Salado y otros asentamientos cercanos, para disfrutar no solo del chapuzón, sino de las ofertas gastronómicas que les ofrecen las unidades radicadas allí.

NUESTRO MEJOR VERANO

Sin muchos reparos y con la mente puesta en la limpieza del área de baño, la cual permanece impecable, José Esteban Juviel Pérez asegura que la presente etapa estival ha estado animada por actividades que hacía mucho tiempo no se realizaban.

“Todavía se habla de la fiesta por el inicio del verano —explica José Esteban— con la actuación de un grupo musical y el trabajo de los compañeros del Inder y Cultura. Esta área se llenó desde por la mañana y se mantuvo activa hasta por la noche, ojalá que el cierre sea igual.

“Aquí tratamos de recuperar la playa y los árboles que tantas veces se los lleva el viento cuando entran los ciclones, por eso, después del Irma, sembramos unas 20 matas de caleta, almendra y coco, que nos dan sombra, pero lo que más nos afecta es la parte del malecón, que requiere relleno y reparar el muro”.

Para la octogenaria Julia Estepe Pérez, vecina del lugar, la imagen más preciada que guarda de Tunas de Zaza es el antaño embarcadero de azúcar, sitio que aparece en uno de los tantos cuadros hechos por su esposo, el ya fallecido Omar Naranjo Rodríguez (Lolo), quien pintó paisajes de la comunidad y de su entorno para que las nuevas generaciones conocieran cómo era el poblado de pescadores en la época de la colonia.

“Hace poco —dice Julia— me pidieron el cuadro para exponerlo en una actividad por la llegada del verano, y para muchos fue una sorpresa observar los barcos en el atracadero, los contenedores sobre las patanas y parte del malecón de la playa con su baranda original, ojalá, al menos esa área se pueda recuperar”.

BAJO LA MIRADA DE LA GASTRONOMÍA

En el Centro Recreativo de Tunas de Zaza Edry Sendra Pérez, el administrador, reconoce que si algo ha estado bien en estos meses de verano es la disponibilidad de cerveza dispensada en el Ranchón y los aseguramientos para la elaboración de alimentos, aunque existen otras dificultades pero este año ha sido muy favorable la atención.

“Los fines de semana esto se llena, ofertamos almuerzo y comida en el restaurante, con extensiones de venta en la cafetería y el punto que está más próximo a la playa, allí los bañistas disfrutan también de la música”.

Para la joven gastronómica Yunisleidy Mérida Montané este ha sido un verano superior en propuestas recreativas y en ofertas de productos. “En Tunas no hay costumbre de bañarse en la playa nunca antes de las cuatro de la tarde —asevera—, pero después de ese horario y hasta las nueve de la noche esta playa se llena.

“Aquí han traído desde Sancti Spíritus grupos musicales, artistas cómicos y otras actividades, que siempre son bien recibidas; pero lo importante es que se mantengan en otras etapas del año, precisamente por ser esta una comunidad apartada de la ciudad”, reconoce finalmente la joven.

El ir y venir de las olas irrumpe contra lo que queda del viejo malecón. En el agua algunos revolotean bajo el intenso sol, otros caminan por el antiguo muelle para usarlo como trampolín. El parque estrenó nuevas luminarias y los niños practican deportes, montan bicicletas o juegan entre los chalanes que permanecen amarrados, cerca del caserío.

“Ya estamos casi en la recta final del verano —expone Lisenira Pérez García— y seguimos esperando una solución para el transporte; el tren casi siempre falla y no hay respaldo en guaguas, de no ser por esta limitante el verano sería más placentero, porque esta playa no es solo de los tuneros, es también la playa de Sancti Spíritus.