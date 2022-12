Sancti Spíritus: Proceso penal contra los asesinos del profesor Santiago Morgado sigue su curso

El asesinato de Santiago y las circunstancias en las cuales se produjo conmocionaron al pueblo.

El proceso penal correspondiente al asesinato de Santiago Diosdado Morgado Morgado, de 62 años, continúa en curso y en la actualidad se realiza un peritaje de ADN en el Laboratorio Central de Criminalística del país, elemento imprescindible para confirmar científicamente la identidad del fallecido, dado el estado de putrefacción en el cual fue hallado el cuerpo.

De acuerdo con María Esmeralda Pérez Pérez, jefa del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía Provincial de Sancti Spíritus (FPSS), los cuatro imputados que planificaron y ejecutaron el hecho se mantienen en prisión provisional, mientras que a un quinto implicado se le impusieron las medidas cautelares de fianza en efectivo y la prohibición de salida del territorio nacional.

Explicó que el proceso tiene como complejidad la cantidad de implicados y la práctica de un elevado número de diligencias investigativas, tanto en la provincia de Sancti Spíritus como en Camagüey —donde comercializaron la moto Suzuki de color rojo por 200 000 pesos—, con el objetivo de corroborar la vinculación de cada uno de estos individuos con los hechos.

Agregó que este caso se tramita y se realiza con la observancia del debido proceso, así como con el respeto de los derechos de las personas involucradas.

En Cuba, dijo, los procesos penales se tramitan con prontitud y a esos efectos la Ley No. 143 del 2021, Ley del Proceso Penal, establece: “Son improrrogables los términos y plazos procesales”; no obstante, la citada norma también estipula: “El instructor penal practica las acciones de instrucción y demás diligencias de la fase preparatoria en el más breve plazo posible y este plazo no debe exceder de 90 días, pero justificadamente puede prorrogarse por el fiscal.

“Por lo que el plazo máximo para la terminación del expediente es de 180 días, contados desde de la fecha de la resolución de inicio, momento en que el instructor penal está obligado a entregarlo al fiscal en las condiciones en que se encuentre y, excepcionalmente, la Fiscal General de la República puede conceder nueva prórroga, para la conclusión de la instrucción del expediente, por el tiempo que amerite la complejidad del asunto”, concluyó.

El expediente 35 del 2022, de la Unidad Provincial de Investigación Criminalde Sancti Spíritus, radicado por el delito de asesinato, fue iniciado el pasado 2 de julio.

En un trabajo previo publicado por Escambray, se detalló que, de los cinco implicados, dos fueron los autores directos de la muerte violenta de Morgado Morgado, a quien ultimaron valiéndose de un palo y una piedra, así como de dos piezas de un vehículo agrícola que luego atarían al cuello y a las piernas del occiso, con la finalidad de hundirlo en un pozo con agua de más de 3 metros de profundidad.

Tres de los cinco implicados son residentes del Consejo Popular de Banao: uno en la comunidad de El Pinto; otro, en El Capitolio y otro, en el propio Banao. Los otros dos viven en Vertientes, Camagüey. Sus edades oscilan entre los 28 y los 45 años.

El asesinato de Santiago, trabajador durante décadas del sector educacional, y las circunstancias en las cuales se produjo conmocionaron al pueblo.