Destaca Coordinador Nacional de los CDR papel de los jóvenes cubanos (+fotos)

“Estamos en un proceso de revitalización y fortalecimiento de los CDR sin apartarnos de la razón por las que fueron creados por Fidel, en 1960, que fue para defender la Revolución desde nuestros barrios y comunidades”, así lo ratificó Gerardo Hernández Nordelo, el Coordinador Nacional durante una de las asambleas X Congreso que tuvo como escenario un barrio de la zona 114, en la ciudad de Sancti Spíritus.

Durante el encuentro, que contó con la presencia de integrantes del CDR Nro. 5 Piti Fajardo, radicado en el Consejo Popular Parque, se pasó revista al quehacer de esta organización, pero también se habló de la necesidad de incluir cuadros jóvenes en el secretariado de base para que junto a los de mayor experiencia que le han dedicado parte de su vida a esta tarea, echen a andar sus iniciativas con ideas frescas y renovadoras.

“Estamos dando a los jóvenes la posibilidad de influir en sus comunidades, de desplegar todas las iniciativas”, destacó el Coordinador Nacional de los CDR.

“Para nadie es un secreto que en algunos CDR se han perdido las iniciativas —explicó Hernández Nordelo—, hay lugares donde básicamente no funcionan como queremos y otros muchos que sí lo hacen, y este parece ser uno de ellos, pero con el actual proceso de revitalización y fortalecimiento que comenzamos el año anterior, queremos dar un nuevo impulso a la organización, en esa, digamos que adaptación de los Comités a estos nuevos tiempos que vivimos, a esta Cuba diferente a la de 1960. Y en ese propósito juegan un papel fundamental los jóvenes y también los no tan jóvenes”.

El Héroe de la República de Cuba se preguntó ante los vecinos reunidos en esta asamblea cómo se defiende hoy a la Revolución. “Quizás la respuesta no sea exactamente igual a como fue en 1960 —dijo—, vamos a cumplir 63 años y este también es el año del Congreso, al cual aspiramos llegar mucho más fortalecidos, pero además, entre las múltiples tareas que tiene la organización no sería correcto desaprovechar una oportunidad como esta para mencionar las tareas tradicionales, como las donaciones voluntarias de sangre, la recogida de materias primas, la preocupación y ocupación por todas y cada una de las dificultades que hayan en el vecindario y las cuestiones que los afectan”.

Gerardo Hernández Nordelo insistió en que la organización requiere adaptarse a estos tiempos, a esta Cuba de hoy.

El también miembro del Consejo de Estado se refirió a otros temas de sumo interés para los CDR: “La vigilancia revolucionaria, por poner un ejemplo, es algo que también se ha relajado un poco en algunos lugares, y algunos vecinos dicen que les están robando, pero, si roban en esta cuadra, los afectados son ustedes y los encargados de proteger el vecindario, son ustedes”, aclaró

El tema del proceso electoral que se desarrolla en todo el país fue igualmente tratado en este encuentro cederista de base. Sobre el particular, el Coordinador Nacional dijo que la participación de los CDR es fundamental y puso como ejemplo la labor que realizan mediante el proceso Puerta a Puerta, que no es más que una minuciosa revisión en cada hogar sobre las personas que verdaderamente viven allí y las que ya no están por fallecimiento, salidas del país o mudanzas, en aras de que el listado de electores sea lo más corregido.

“Estamos en uno de los puntos culminantes del proceso electoral y el 26 de marzo, en toda Cuba se va a votar para elegir a los integrantes de nuestro Parlamento, en este momento hay candidatos a Diputados que recorren los municipios por donde están propuestos para conocer al pueblo, solo que a diferencia de otros países, donde las campañas se pagan y hay grandes intereses detrás de cada candidato, aquí los candidatos fueron elegidos por ustedes o por personas que como ustedes, son parte de los CDR, la FMC o por las restantes organizaciones del país. Esa es la naturaleza de nuestra democracia, donde nadie ha gastado un quilo en su campaña”, acotó Gerardo

En la asamblea de base del CDR 5 resultó electa como pre candidata al X Congreso Ana Araceli Díaz Hernández, coordinadora de la zona 114 en Sancti Spíritus.

Por último, insistió en que la organización requiere adaptarse a estos tiempos: “Eso es lo que estamos tratando de hacer con este proceso que se inició el pasado año y culminará el 28 de septiembre con la sesión final del X Congreso, cierto es que todavía no estamos en el lugar que deseamos y hay mucho trabajo por hacer; aunque hay lugares donde se ha avanzado, pero nos falta echar a andar la organización en aquellos lugares donde no han funcionado o no están constituidos y en este empeño estamos dando a los jóvenes la posibilidad de influir en sus comunidades, de desplegar todas las iniciativas que tan importantes resultan para cualquier proyecto en la comunidad donde viven”, enfatizó.

En la asamblea de base del CDR 5, que contó con la presencia de los cuadros del Partido, el Gobierno, la propia organización y los vecinos en general, resultó electa como precandidata a delegada al X Congreso, la compañera Ana Araceli Díaz Hernández, quien se desempeña como coordinadora de la zona 114 en Sancti Spíritus, con una labor destacada.