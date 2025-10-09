Cancillería cubana exhorta a detener una acción bélica contra Venezuela

Los pretextos utilizados para este extraordinario e irracional despliegue militar de los Estados Unidos son infundados y descansan en falsedades, sostiene el ministerio cubano de Relaciones Exteriores

América Latina y el Caribe debe permanecer como una Zona de Paz, ratifica la Cancillereía cubana.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba hizo un llamado hoy a movilizar la comunidad internacional para detener una acción bélica contra Venezuela.

Por su importancia transmitimos de forma íntegra la Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores titulada «Hay que detener una acción bélica contra Venezuela».

Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores

Cuba ha venido alertando sobre la creciente escalada del gobierno de los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela, cuya evidente finalidad es derrocar el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro Moros, e instalar un gobierno servil que ponga a disposición estadounidense el petróleo, otros importantes recursos naturales y hasta la propia soberanía de esa hermana nación.

Tras la ilegal destrucción en el mar de embarcaciones supuestamente dedicadas al narcotráfico, pero de composición y destino desconocidos y el asesinato de sus tripulantes, la amenaza del uso de la fuerza contra Venezuela se incrementa con los anuncios de una nueva fase de la escalada que incluiría acciones militares contra objetivos terrestres.

Los pretextos utilizados para este extraordinario e irracional despliegue militar de los Estados Unidos son infundados y descansan en falsedades. No puede aceptarse legal o moralmente de modo alguno que esos pretextos sean la base para perpetrar una agresión militar contra un Estado soberano. Los peligros para la paz, seguridad y estabilidad de Nuestra América son reales e inminentes.

El gobierno venezolano ha alertado sobre un frustrado plan de ataque con explosivos a la Embajada de Estados Unidos en Caracas, organizado por un sector de extrema derecha venezolana, en búsqueda de un pretexto para que las fuerzas militares estadounidenses en alta mar actúen en respuesta al presunto ataque terrorista contra su sede diplomática. No sería la primera vez que Estados Unidos recurre a este tipo de maniobras para justificar agresiones militares.

Los promotores de la guerra como el actual Secretario de Estado y los congresistas anticubanos de la Florida, amenazan irresponsablemente con desencadenar el poderío militar de Estados Unidos contra una nación soberana de Nuestra América, como si se tratara de redada policial de barrio.

Cuba hace un nuevo llamado a movilizar la comunidad internacional para detener una acción bélica contra Venezuela.

Una vez más, declaramos nuestro firme e inquebrantable apoyo al gobierno bolivariano y chavista de Venezuela y a la Unidad Popular y Militar del pueblo venezolano. América Latina y el Caribe debe permanecer como una Zona de Paz.

La Habana, 9 de octubre de 2025

(Tomado de Cubaminrex)