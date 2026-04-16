Conmemoran Venezuela y Cuba aniversario 23 de la Misión Barrio Adentro

Este ha sido uno de los principales aportes de la Revolución cubana al pueblo y la sociedad venezolana

El ministerio venezolano para la Salud y la Fundación Misión Barrio Adentro rememoraron la fecha con una ofrenda floral ante los restos mortales de Bolívar. (Foto: PL)

Autoridades de Venezuela y Cuba conmemoraron este jueves el XXIII aniversario de la fundación de la Misión Barrio Adentro, creada por los comandantes Hugo Chávez y Fidel Castro para brindar atención de salud al pueblo bolivariano.

Con una ofrenda floral ante los restos mortales de El Libertador Simón Bolívar, el ministerio venezolano para la Salud y la Fundación Misión Barrio Adentro rememoraron la fecha en presencia del embajador de Cuba en Caracas, Jorge Mayo, y el viceministro para la Salud Mauricio Vega.

Asistieron, además, Nellys Molina, presidenta de esa Fundación, el jefe de la Misión Médica Cubana en Venezuela, Yusleivy Martínez, otras autoridades de la Misión Estatal Cubana y representantes de la colaboración médica, entre otros.

En declaraciones a la prensa, el embajador cubano consideró a Barrio Adentro como una “Misión ejemplar y popular” que encarna los pensamientos reales de Bolívar y de acción del comandante Hugo Chávez, el presidente constitucional Nicolás Maduro y de todo el Gobierno bolivariano.

Valoró que en estos 23 años este ha sido uno de los principales aportes de la Revolución al pueblo y la sociedad venezolana.

Mayo expresó que en ese acompañamiento brindaron la oportunidad al pueblo cubano de compartir ese noble gesto y aseguró que estarán aquí “siempre y cuando sea este el propósito de la Revolución bolivariana que sabemos será eterno”.

El viceministro venezolano recordó los inicios “bien difíciles, pero comprometidos” de la Misión Barrio Adentro con la llegada de los amigos cubanos que los acompañaron desde el primer día “casa a casa y se fueron, además, a conformar los consultorios en las viviendas de la gente”.

Destacó que hoy cuentan en el país con más de 10 mil instituciones de salud y más de un millón 600 mil consultas realizadas en estos 23 años.

Martínez resaltó que aún en tiempos de dificultades “seguimos creciendo y liberando la patria desde la salud”.

El jefe de la Misión Médica Cubana, por su parte, manifestó que son más de dos décadas de consagración, de lucha por mejorar la salud del pueblo venezolano y de “unidad en los barrios, en las parroquias y los municipios”.

Subrayó que todo este tiempo se trabajó por tener un sistema de salud más fortalecido en Venezuela y por formar “cada día un grupo más de venezolanos” en función del pueblo, gracias al rol importante desempeñado por la docencia en la formación de nuevos galenos.

De acuerdo con datos oficiales, el personal de salud de Cuba salvó la vida a más de un millón 490 mil venezolanos en sus años de servicio por estas tierras.

Como parte de la fecha conmemorativa, este jueves se realizó también una Misa de Acción de Gracias y este viernes está previsto un acto de reconocimiento a los pilares de la Misión Barrio Adentro en la Escuela Latinoamericana de Medicina.