Patria: la trinchera comunicacional del Sur

El encuentro aspira a consolidarse como un nodo global de articulación entre pensamiento crítico, innovación tecnológica y praxis comunicacional

El Coloquio Patria reúne a 150 delegados de más de 20 países. (Foto: Dunia Álvarez Palacios)

En un contexto global de ofensiva neofascista, manipulación mediática y regreso del intervencionismo imperial en América Latina, resulta estratégico y urgente pensar la comunicación digital como un terreno de disputa. Bajo esa premisa, la quinta edición del Coloquio Internacional Patria –que sesiona hasta el sábado 18 en la Estación Cultural de Línea y 18, en La Habana– reúne a 150 delegados de más de 20 países para fortalecer capacidades por la verdad, la organización y la resistencia cultural.

El encuentro aspira a consolidarse como un nodo global de articulación entre pensamiento crítico, innovación tecnológica y praxis comunicacional, con Cuba como epicentro del debate del Sur frente a las operaciones mediáticas que buscan fracturar consensos sociales y criminalizar la soberanía.

Con la presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quedó inaugurado este jueves, en La Habana, el coloquio, al que también asistieron los miembros del Buró Político Roberto Morales Ojeda y Bruno Rodríguez Parrilla, junto a otros dirigentes, periodistas y organizaciones sociales.

El presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, Ricardo Ronquillo Bello, calificó el bloqueo como una «maldad calculada y genocida» elevada a sus más altas cotas.

Destacó que, pese al drástico ajuste económico, la dirección de la Revolución decidió mantener el Coloquio–financiado en gran parte por los asistentes– como prueba de causa común con el mundo. Denunció la «violencia comunicacional» que encubre otras violencias y reclamó un código civilizatorio contra ella.

Señaló que los poderosos secuencian la mentira como si fuera ADN, y citó campañas recientes contra Venezuela, Irán y Cuba. Afirmó que, inspirados por Fidel –a quien se dedica esta edición de Patria–, el Coloquio debe forjar un frente común universal de «Operación Verdad» permanente.

Concluyó que Patria prepara al país para el «Girón comunicacional del siglo xxi» y, con José Martí: «Patria es humanidad».

«NO PASARÁN»

María Zajárova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, expresó en un mensaje enviado a los participantes del v Coloquio Internacional Patria que, hoy en día, ante las crecientes tendencias negativas en el ámbito informativo internacional, se acentúa la importancia de los esfuerzos conjuntos de los países del mundo en el combate contra la desinformación, la manipulación de la opinión pública, y las filtraciones de información.

Manifestó: «El Coloquio Patria es la plataforma a través de la cual, periodistas, blogueros, académicos, diplomáticos, funcionarios y figuras públicas luchan por la verdad, por la libertad de pensamiento, y por el derecho de cada pueblo a llamar Patria a su tierra natal, sin obedecer a las normas ajenas impuestas por otros».

«Rusia y Cuba son más que socios –afirmó la Portavoz de la Cancillería Rusa–. Nos unen relaciones verdaderamente cálidas y fraternales que han pasado la prueba del tiempo. Compartimos valores comunes que defendemos en el ámbito internacional. Se trata de la soberanía, incluida la soberanía digital, la multipolaridad, la confianza en el Derecho Internacional y el papel central de las Naciones Unidas en la resolución de conflictos».

El presidente de la red Al Mayadeen, Ghassan Ben Jeddou, también envió un mensaje digital al evento, en el que saludó la decisión de mantener el Coloquio Patria, a pesar de todas las formas de bloqueo criminal, cerco sádico y de injusticia humana.

Significó los profundos cambios políticos y estratégicos que atraviesa el mundo actual y abogó por fortalecer una comunicación desde el Sur, libre y articulada, mediante mecanismos de coordinación conjunta entre los pueblos.

SIN SOBERANÍA DIGITAL NO HAY SOBERANÍA POSIBLE

En el panel Hegemonía cultural y poder cultural, al que asistió Díaz-Canel Bermúdez, la profesora y analista política mexicana Alina Duarte, vinculada a medios alternativos latinoamericanos, expresó que «durante décadas nos han insistido a los pueblos del mundo en que solo hay un camino, el destino del capital, el destino del imperialismo estadounidense. Y hoy estamos narrando el nuevo mundo que estamos haciendo».

La analista convocó a una militancia radical del pensamiento y la acción comunicacional: «Con cada pluma, con cada celular en mano, con cada dispositivo que pueda comunicar –incluida la palabra– podamos hacer parir ese nuevo mundo, un mundo socialista».

Asimismo, cuestionó el papel de los algoritmos, «que han permitido que juventudes enteras militen en los likes, en el ego, en el individualismo», y alertó sobre el extractivismo digital: «Nuestro tiempo libre es fuerza de trabajo para esas plataformas que deciden qué vemos y qué no».

Por su parte, el periodista brasileño Renato Rovai, referente del pensamiento crítico en su país, profundizó en el debate sobre la arquitectura del poder digital y sus implicaciones para la disputa política y cultural en el siglo XXI.

«En general, cuando pensamos en la disputa política, pensamos solo en el contenido, pero ya no es así. El punto de cambio es que el poder ya no está solo en lo que decimos, sino en cómo se distribuyen las cosas. Todos nosotros aquí podemos hablar, pero ¿quién va a escuchar? ¿Y quién hace qué? ¿Quiénes son los nuevos mediadores culturales del mundo?», advirtió Renato Rovai.

El comunicador brasileño fue contundente al señalar a las grandes plataformas tecnológicas como los nuevos gatekeepers globales, desplazando la histórica función de los editores humanos. «Antes, los periodistas hablábamos mucho de gatekeeper: los editores elegían los artículos y los temas. Fueron seres humanos los que determinaban “este sí, este otro no”. Pero hoy, el sistema de recomendación depende de las plataformas, son los algoritmos los que deciden».

A modo de ejemplo, describió las mutaciones ideológicas de los grandes magnates tecnológicos: «Zuckerberg era un tipo democrático, cercano al neoliberalismo progresista. Ahora es un extremista de derecha, porque ese es el intercambio para aliarse con el poder de Estados Unidos». Y sentenció que ellos, de alguna manera, controlan el debate público. «La nueva hegemonía está en manos de pocos bastardos que dominan la opinión del mundo. Hay una arquitectura del poder digital».

En la jornada de la tarde también sesionaron los paneles Tecnopolítica: entre el control y la emancipación, en el que se abordaron temas como la inteligencia artificial, riesgos de la dependencia tecnológica del Sur Global, redes sociales como campo soberano; así como el panel Mesa Redonda: pensamiento crítico frente al nuevo orden informacional.