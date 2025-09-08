Denuncian hechos de vandalismo contra dos trenes nacionales

Aunque en ambos casos no fue afectado ningún pasajero, la Unión de Ferrocarriles de Cuba condena este tipo de acciones

Los hechos no causaron daños significativos a los coches. (Foto: Unión de Ferrocarriles de Cuba)

La Unión de Ferrocarriles de Cuba informó que este domingo 7 de septiembre se reportaron dos incidentes de vandalismo contra los convoyes 12 y 15 de trenes nacionales de pasajeros.

A las 5:20 p.m., el tren No. 15 La Habana-Holguín fue apedreado mientras se acercaba a Las Tunas.

Aproximadamente a las 9:20 p.m, el tren No. 12 Santiago de Cuba-La Habana fue objeto de un ataque con piedras. El coche 8436, específicamente en los asientos 15 y 16, sufrió el impacto de una piedra mientras se encontraba entre Cristino Naranjo y Fuente, en Holguín.

En ambos casos, no fue afectado ningún pasajero, “a pesar de que las piedras entraron al tren por las ventanas”. Tampoco causaron daños significativos a los coches, dijo la entidad ferroviaria en una publicación en Facebook.

“La Unión de Ferrocarriles de Cuba condena este tipo de acciones que ponen en riesgo la vida de cubanos, incluidos niños y ancianos, y afectan también el funcionamiento del servicio ferroviario”, concluye la publicación.