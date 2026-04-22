¿Cómo conversar con los chatbots?

El auge del prompting responde a la evolución de los sistemas de inteligencia artificial. Entre las prácticas más efectivas para “pedirle” a los chatbots, se sitúa la claridad en la intención

En la era de la inteligencia artificial, saber “googlear” ya no es suficiente. Para muchos, ahora, lo esencial se encuentra en la habilidad de saber conversar con los chatbots. A este fenómeno conocido como prompting nos acercamos hoy Desde las redes.

Esta especie de alfabetización digital consiste en diseñar instrucciones efectivas que orienten el comportamiento del modelo. Por tal motivo, el usuario se convierte en un co-creador del resultado, pues quien formula la pregunta también define, en gran medida, la calidad de la respuesta.

El auge del prompting responde a la evolución de los sistemas de inteligencia artificial. Entre las prácticas más efectivas para “pedirle” a los chatbots, se sitúa la claridad en la intención. Especificar el objetivo, el contexto y el tipo de resultado esperado permite a la IA ajustar su respuesta con mayor precisión. De igual manera, funciona detallar el formato, extensión y profundidad del texto.

Además, el empleo de ejemplos se ha consolidado como estrategia eficaz. Y es que proporcionar una referencia concreta reduce la ambigüedad y orienta el estilo y enfoque de la respuesta.

Asimismo, es recomendable hacer preguntas de seguimiento. Pedir aclaraciones, corregir o profundizar en un punto específico ayuda a construir respuestas más completas y ajustadas. En un escenario donde la información ya no solo se busca, sino que se construye, saber dar las instrucciones precisas para obtener información resulta una competencia relevante Desde las redes.