Premio Literario Casa de las Américas a manos de autores de Cuba y El Salvador

Las obras Dr. Muerte: Confesiones, del salvadoreño Carlos Santos, y Crónica de una crisis anunciada: la política migratoria de Estados Unidos hacia Cuba (1960-2024), del cubano Rodney Amaury González, fueron las galardonadas

Casa de las Américas clausuró este viernes la edición 66 de su premio literario.

Autores de El Salvador y Cuba merecieron este viernes el Premio Literario Casa de las Américas en los géneros Literatura Testimonial y Ensayo Histórico-Social, respectivamente, durante la clausura de la edición 66 del certamen en La Habana.

En el primero, el jurado reconoció por unanimidad a la obra Dr. Muerte: Confesiones, de Carlos Santos, gracias al abordaje desde “un lenguaje sólido y preciso”, y “una prosa sin decoraciones fútiles”.

Según el acta del tribunal, “el libro posee una narrativa sabiamente trabajada para sostener la intriga en la justa medida que genera curiosidad, sostiene suficientemente los enigmas y mantiene al lector cerca del núcleo dramático del acontecimiento expuesto”.

Es, añade, un acto de justicia alcanzado por medio de la literatura y una lección ética “que nos devuelve al valor de la palabra, del testimonio, de la historia y del compromiso”.

Además, recibió Mención en ese género El laberinto de la mariposa, de Juan Pablo Castro, de Ecuador.

En Ensayo Histórico-Social, el premio, otorgado también por unanimidad, lo recibió Crónica de una crisis anunciada: la política migratoria de Estados Unidos hacia Cuba (1960-2024), del cubano Rodney Amaury González.

Los miembros del jurado destacaron que el libro brinda un cuidadoso recorrido histórico, cuya cobertura temporal aporta elementos articuladores para pensar de forma crítica en una estructura de regularidad.

En su intervención, el autor del ensayo explicó que el estudio “busca ser un instrumento para la redención de muchas familias divididas, ilusiones truncadas, vidas literalmente ahogadas, por una política diseñada para ahogar, truncar, dividir y desacreditar”.

Además, “pretende contribuir a la comprensión del origen, desarrollo y, acaso el fin, de un tratamiento preferencial no conferido a ninguna otra nacionalidad, desde una perspectiva científica, pero con una narrativa dirigida a la reflexión por parte de migrantes, familias, decisores de política pública, estudiantes y observadores”.

El autor extendió su gratitud, entre otros, al Premio Literario Casa de las Américas “por su trabajo riguroso y sistemático en la divulgación de obras de autores consagrados y poco conocidos”.

“Este forma parte de la lucha por un mundo de justicia social, paz y humanidad; y a favor del pensamiento crítico y la emancipación cultural, en particular en nuestro continente”.

La música hizo las delicias del encuentro en la Sala Che Guevara de la institución, con un recital del Cuarteto de Saxofones ZSAXOS, dirigido por el maestro Javier Zalba.

Interpretaron piezas del repertorio nacional y foráneo, de los compositores Ernesto Lecuona, Astor Piazzolla, Sindo Garay, Andrés Alén, Beatriz Corona y el propio Zalba, entre otros.