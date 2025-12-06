Díaz-Canel a once nuevos embajadores: Cuba apoyará el éxito de su misión (+fotos)

El Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez dio la bienvenida, en la mañana de este sábado, a once nuevos embajadores acreditados en el país

Díaz-Canel dio la bienvenida a los representantes de la diplomacia de Haití, Burkina Faso, Namibia, Palestina, República Árabe Saharaui Democrática, Italia, Belice, Zimbabwe, Eslovenia, Lesotho y Nueva Zelanda. (Fotos: Estudios Revolución)

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez -acompañado por el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla- recibió este sábado en audiencia solemne, las Cartas Credenciales de once nuevos embajadores acreditados en el país.

En el Palacio de las Convenciones de La Habana, el mandatario dio la bienvenida a los representantes de la diplomacia de Haití, Burkina Faso, Namibia, Palestina, República Árabe Saharaui Democrática, Italia, Belice, Zimbabwe, Eslovenia, Lesotho y Nueva Zelanda.

Al recibir las Cartas Credenciales de la excelentísima señora Marie Carol Pierre-Paul JACOB, embajadora de la República de Haití, el Jefe de Estado destacó los históricos lazos de amistad, cariño y admiración que unen a nuestros cercanos países. Ambas partes ratificaron la decisión de trabajar conjuntamente para impulsar la cooperación.

La ceremonia prosiguió con el recibimiento al excelentísimo señor Manignan Roxane Adams MEDAH, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Burkina Faso, país situado en África occidental, a quien también el Presidente cubano expresó la voluntad de seguir fortaleciendo los nexos bilaterales.

A continuación, Díaz-Canel recibió las Cartas Credenciales del excelentísimo señor Lebbius Tobías, embajador de la República de Namibia. Durante el afectuoso diálogo, el mandatario recordó las relaciones de hermandad forjadas por la profunda amistad entre el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y el Padre Fundador de la nación namibia, Sam Nujoma.

Por su parte, el diplomático africano expresó la gratitud de su pueblo por el apoyo incondicional de los cubanos. «Namibia tiene una posición de principios de apoyo a su país. Siempre estaremos con Cuba», aseveró.

Minutos después -luego de la habitual sesión fotográfica que se dedica a cada entrega de Cartas Credenciales- arribó al salón el excelentísimo señor Ammar Mohammad Waleed Ragheb Zorba, embajador del Estado de Palestina. «Cuba es nuestra segunda Patria», fueron sus primeras palabras al estrechar la mano del Presidente de uno de los países que más ha defendido la justa causa del pueblo palestino.

«Como nos enseñó Fidel», dijo el Jefe de Estado, quien reiteró el apoyo de su país a los jóvenes palestinos que estudian en Cuba, comprometidos con el futuro de su tierra y de su pueblo.

Durante la ceremonia, Díaz-Canel también dio el recibimiento al representante de «otro gran amigo de Cuba», del pueblo de la República Árabe Saharaui Democrática, como afirmó al saludar al excelentísimo señor Brahim Mohamed Mahmud.

🇨🇺| El Presidente @DiazCanelB dio la bienvenida, en la mañana de este sábado, a once nuevos embajadores acreditados en el país, a quienes aseguró total apoyo de #Cuba en sus misiones.https://t.co/2C9OdZqon5 — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) December 7, 2025

El embajador recordó su viaje a La Habana en 1982, en ocasión de la primera visita realizada a Cuba por Mohamed Abdelaziz, secretario general del Frente Polisario. «Siempre estaremos junto al pueblo saharaui», aseguró el mandatario cubano; entretanto, el diplomático ratificó la solidaridad con la isla caribeña, «en estos momentos y para siempre».

En la audiencia protocolar, el dignatario también recibió a la excelentísima señora Simona De Martino, embajadora de la República Italiana quien, en perfecto español, expresó el interés de fomentar la cooperación en el sector empresarial y en proyectos culturales entre ambas naciones.

Durante la jornada, también fueron entregadas al Presidente cubano las Cartas Credenciales de la excelentísima señora Dra. Perlita Oneida Aldana, embajadora de Belice, quien estudió Medicina en Cuba y aseguró a Díaz-Canel que «aquí se siente como en casa». Impulsar la cooperación bilateral fue el compromiso expresado por la diplomática de ese pequeño país centroamericano, a donde hace más de dos décadas llegó la colaboración cubana, principalmente en el sector de la salud.

Los excelentísimos señores Patrick Ronald Mutasa, embajador de la República de Zimbabwe; Andrej Medica, embajador de la Republica de Eslovenia; y el Dr. Malehlanye Constantinus Ralejoe, embajador del Reino de Lesotho, también presentaron sus Cartas Credenciales. A los diplomáticos africanos, Díaz-Canel recordó que «son nuestros hermanos». Por su parte, el nuevo representante de la diplomacia de Eslovenia manifestó el interés de fomentar las relaciones de respeto mutuo.

En los minutos finales de la audiencia solemne se produjo un cordial intercambio entre el Presidente y el canciller de Cuba con la excelentísima señora Sarah Jane Ireland, embajadora de Nueva Zelanda, quien manifestó la disposición de su país de fortalecer los lazos conjuntos y el diálogo bilateral.

El Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez reiteró la voluntad de continuar fortaleciendo los vínculos con esas naciones en todas las áreas de interés mutuo. Al recibir como establece el protocolo, las Cartas Credenciales de los nuevos embajadores acreditados en el país, el mandatario aseguró a cada diplomático que «el Gobierno y la Cancillería ofrecerán todo el apoyo necesario para que puedan desarrollar exitosamente su misión».