WhatsApp para padres preocupados

En un escenario donde el debate sobre el uso temprano de la tecnología creciendo vertiginosamente, WhatsApp busca posicionarse como una opción más segura y responsable para las nuevas generaciones

En respuesta a la creciente preocupación por la seguridad de niños y adolescentes en Internet, WhatsApp ha anunciado el lanzamiento de cuentas administradas por padres o tutores, diseñadas especialmente para menores de 13 y 14 años.

Las nuevas cuentas supervisadas permiten a los adultos configurar y gestionar el perfil del menor desde su propio dispositivo. Entre las principales funciones figuran el control de contactos, la aprobación de solicitudes de mensajes de desconocidos y la gestión de los grupos a los que el menor puede unirse.

Como WhatsApp mantiene el cifrado de extremo a extremo, ni siquiera los padres pueden acceder al contenido de las conversaciones, pero sí reciben alertas y pueden supervisar la actividad general, como la adición o bloqueo de contactos, logrando un equilibrio entre privacidad y seguridad.

Además, estas cuentas vienen con “modo básico” con menos funciones, ya que se restringe el acceso a herramientas como estados, canales o mensajes temporales, dejando habilitadas únicamente opciones básicas como mensajería y llamadas.

El proceso de configuración requiere la vinculación directa entre el dispositivo del adulto y el del menor, además de la creación de un PIN de seguridad que protege los ajustes parentales.

En un escenario donde el debate sobre el uso temprano de la tecnología creciendo vertiginosamente, WhatsApp busca posicionarse como una opción más segura y responsable para las nuevas generaciones Desde las redes.