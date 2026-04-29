Honores para el proletariado espirituano (+ fotos)

En la sala general de la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena, de Sancti Spíritus, recibieron condecoraciones trabajadores destacados de siete sindicatos, así como varios colectivos con una trayectoria reconocida.
Las órdenes Lázaro Peña de II y III grado, la medalla Jesús Menéndez y la de Hazaña Laboral fueron impuestas por Deivy Pérez Martín, miembro del Comité Central y primera secretaria del Partido en la provincia; Alexis Lorente Jiménez, gobernador del territorio; y Ekaterina Gowen Dickinson, miembro del Comité Central y secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba en Sancti Spíritus.
Yudeysi Vera Muñoz, miembro del secretariado provincial de la CTC, dio lectura al Decreto Presidencial que aprueba estas condecoraciones. También se entregó en esta ocasión la réplica del Carné de Innovador de Fidel Castro, en el año de su centenario, a seis aniristas espirituanos.
Esta ceremonia se suma a las actividades que desarrolla a provincia como antesala al Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores.
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