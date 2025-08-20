Aunque la temporada ciclónica arrancó con cierta calma, muy diferente a los años anteriores, los meteorólogos alertaron de la tradicional segunda fase del ciclo durante agosto

El octavo mes del año y tercero del periodo suele marcar el inicio de una etapa más activa. (Foto: PL)

Mientras el huracán Erin sigue rumbo norte, en las inmediaciones de la costa este de Estados Unidos, dos eventos hidrometeorológicos podrían desarrollarse en el Atlántico, informó hoy el Centro Nacional de Huracanes (CNH).

Cerca de las Islas de Sotavento en el Atlántico Tropical, una onda tropical ubicada sobre el Atlántico tropical central continúa produciendo una amplia zona de chubascos y tormentas eléctricas desorganizadas.

Las condiciones ambientales parecen propicias para el desarrollo gradual de este sistema, y podría formarse una depresión tropical a finales de esta semana o durante el fin de semana mientras se desplaza cerca o al norte de las Islas de Sotavento del norte, destacó el informe del CNH.

En el Atlántico tropical oriental (AL99), otra onda tropical ubicada al suroeste de las Islas de Cabo Verde continúa produciendo una zona concentrada de chubascos y tormentas eléctricas, advierte.

Las condiciones ambientales parecen favorables para un mayor desarrollo durante los próximos días, mientras el sistema se desplaza hacia el oeste a unos 24 km/h y podría formarse una depresión tropical de corta duración.

Aunque la temporada ciclónica arrancó con cierta calma, muy diferente a los años anteriores, los meteorólogos alertaron de la tradicional segunda fase del ciclo durante agosto.

El octavo mes del año y tercero del periodo suele marcar el inicio de una etapa más activa, que estuvo limitada en su desarrollo por factores como la presencia de polvo del Sahara y vientos hostiles en las capas altas.

Las tormentas tropicales Andrea (24 de junio); Barry (28 de junio); Chantal (4 de julio), Dexter (4 de agosto) y el activo por el Atlántico norte huracán Erin, el primero de la actual temporada, son los eventos ocurridos desde la arranca oficial de este ciclo que cierra el 30 de noviembre. La próxima tormenta llevará el nombre de Fernand.