Conmemoran en Sancti Spíritus aniversario 65 de la victoria en Girón (+fotos)

Artistas espirituanos de varias generaciones rindieron sentido homenaje a la epopeya de Girón. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez/ Escambray)

Con la declamación del Poema a Girón inició la velada político-cultural que este 16 de abril, en el Teatro Principal de Sancti Spíritus, rindió homenaje al aniversario 65 de la victoria cubana ante la invasión mercenaria por el sur de Matanzas.

Durante la conmemoración se evocó la trascendencia histórica del suceso, que convirtió las arenas de Girón, más que en escenario de batalla, en símbolo de esperanza para los pueblos de América, y se resaltó el profundo significado de la efeméride en los tiempos actuales, en los que la Patria se defiende desde la producción de alimentos, el desarrollo de la ciencia y la innovación y la preparación para la guerra de todo el pueblo.

Canciones icónicas de la trova en el país —como El mambí y Pequeña serenata diurna— fueron interpretadas por la Colmenita Espirituana Dueños de la Felicidad, el dúo Arsi, el coro Vocal Imago y Son de Yayabo. Los poetas improvisadores dedicaron sus décimas a los milicianos caídos en la batalla, entre ellos, varios espirituanos.

Mientras, se evocaron momentos decisivos del preludio de la invasión, como el bombardeo a bases aéreas y la declaración del carácter socialista de la Revolución en la céntrica esquina de 23 y 12, en el Vedado habanero, así como la fundación del Partido Comunista de Cuba en la histórica fecha.

Al concluir el homenaje a la epopeya de abril de 1961 los asistentes disfrutaron de Nora, la más reciente película del realizador cubano Roly Peña, quien asistió a la velada y anunció que este viernes será la premier del filme en el cine Conrado Benítez, de la capital provincial.

El director de Nora, Roly Peña, asistió a la velada.

A la conmemoración asistieron autoridades del Partido y el Gobierno en Sancti Spíritus, dirigentes de organizaciones de masas y sociales del territorio, así como miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana.