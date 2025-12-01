Tras desastres climáticos, Cuba se solidariza con el Sudeste Asiático

Las cifras son devastadoras: al menos 604 personas fallecieron en Indonesia, 355 en Sri Lanka, 176 en el sur de Tailandia y dos en Malasia, según reportes oficiales

Son más de mil 135 las vidas perdidas, y millones de habitantes han visto sus hogares anegados por aguaceros torrenciales, deslizamientos y ríos desbordados.

El canciller Bruno Rodríguez expresó este lunes la solidaridad de Cuba con las naciones del Sudeste Asiático afectadas por una serie de desastres climáticos que ya han dejado más de mil muertos y cientos de desaparecidos.

En su cuenta de la red social X, Rodríguez ofreció “sentidas condolencias” a los gobiernos, pueblos y, especialmente, a las familias de las víctimas.

“Expresamos nuestra solidaridad con los países del Sudeste Asiático que están sufriendo los estragos de las fuertes lluvias, inundaciones y otros fenómenos climatológicos”, escribió el ministro.

Las cifras son devastadoras: al menos 604 personas fallecieron en Indonesia, 355 en Sri Lanka, 176 en el sur de Tailandia y dos en Malasia, según reportes oficiales. En total, ya son más de mil 135 las vidas perdidas, y millones de habitantes han visto sus hogares anegados por aguaceros torrenciales, deslizamientos y ríos desbordados.

En Sri Lanka, el presidente Anura Kumara Dissanayake calificó la situación como la operación de rescate más compleja en la historia reciente del país. Mientras tanto, en Indonesia, más de 460 personas siguen desaparecidas y las fuerzas armadas trabajan sin descanso para auxiliar a las comunidades aisladas.

Asimismo en Tailandia, unas 2,8 millones de personas han sido impactadas. Helicópteros han transportado oxígeno, medicinas y alimentos a zonas incomunicadas. En Malasia, por su lado, se registran ciento de personas evacuadas.