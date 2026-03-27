VisionEs

Los caminos de la enseñanza joven

La efeméride del 4 de abril será pretexto perfecto para celebrar a ritmo de espíritus bisoños. En esta emisión de Visiones se comenta sobre las consecuencias de orientar estudios independientes que sobrepasan las habilidades del estudiantado. Y, en el Día Internacional del Teatro, se acerca este audiovisual a un proyecto que se hace escuela

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27 marzo, 2026 - 5:20am

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