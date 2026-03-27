VisionEs
Los caminos de la enseñanza joven
La efeméride del 4 de abril será pretexto perfecto para celebrar a ritmo de espíritus bisoños. En esta emisión de Visiones se comenta sobre las consecuencias de orientar estudios independientes que sobrepasan las habilidades del estudiantado. Y, en el Día Internacional del Teatro, se acerca este audiovisual a un proyecto que se hace escuela
Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.