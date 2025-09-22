En video: Dos campeones de béisbol Sub-15 llevan la camiseta de Sancti Spíritus
José Alejandro Jiménez y Joseph Arias conversan con Audiovisuales Escambray sobre la experiencia de haberse convertido en campeones mundiales de la categoría Sub-15
