El reto de la Liga Élite del Béisbol Cubano

En cada intento por salvarla hay algo más que logística: hay voluntad; como un bate astillado que, a pesar de las grietas, todavía puede sonar con fuerza si logra conectar con el alma del país

Foto: Roberto Morejón

La cuarta edición de la Liga Élite del Béisbol Cubano sigue hoy sin fecha de inicio, atrapada entre la escasez económica y la necesidad de sostener el principal espectáculo deportivo del país.

Como un juego detenido por la lluvia, el campeonato permanece en suspenso mientras dirigentes y organizadores exploran fórmulas para salvarlo sin desbordar recursos que hoy resultan críticos.

En ese tablero de urgencias, la variante más discutida propone concentrar a los seis equipos en una sola sede, una suerte de burbuja beisbolera que reduciría al mínimo los gastos de transportación.

La idea, pragmática y austera, permitiría reunir a los Cocodrilos de Matanzas, Leñadores de Las Tunas, Industriales de La Habana, Cazadores de Artemisa, Huracanes de Mayabeque y Cachorros de Holguín en un mismo diamante —o en dos cercanos—, evitando así el constante ir y venir por la geografía nacional.

Sin embargo, la solución también arrastra sus sombras. El béisbol cubano no es solo competencia: es pertenencia. Sacar a los equipos de sus territorios equivale a jugar sin una parte esencial del público, ese que convierte cada estadio en una extensión de la identidad local. La grada vacía, o al menos ajena, podría restarle alma al torneo.

Además, la sobrecarga de una única sede plantea desafíos logísticos nada menores: terrenos castigados por el uso intensivo, presión sobre el alojamiento y los servicios, y una rutina que amenaza con uniformar el espectáculo.

Aun así, más allá de la forma que adopte la Liga, ahora más que nunca se impone la necesidad de celebrar este torneo selectivo nacional, que permita reagrupar, evaluar y recuperar el nivel real de nuestros mejores jugadores.

Las señales internacionales han sido claras: la eliminación temprana del equipo Cuba en el último Clásico Mundial, sin avanzar por primera vez a la segunda ronda, y la pobre actuación de los Cocodrilos en la Champions League —con una sola victoria y una derrota por 36 carreras, récord negativo histórico—, son golpes que obligan a una profunda revisión.

Un torneo selectivo no solo sería una válvula de reajuste competitivo, sino una oportunidad de renovación, de medir fuerzas reales y rescatar el orgullo deportivo nacional en un contexto que no admite más retrocesos.

Otras variantes asoman en el horizonte con menor radicalidad. Dividir el campeonato en dos sedes, agrupar equipos por cercanía geográfica o diseñar calendarios compactos por ventanas son alternativas que intentan equilibrar el ahorro con la esencia itinerante del torneo.

Incluso se valora un formato híbrido: fase regular concentrada y finales en casa del mejor clasificado, para devolver al menos en el desenlace el latido de las provincias.

En medio de la incertidumbre, la Liga Élite busca más que un calendario: persigue una forma de resistir, porque en Cuba, cuando el béisbol se detiene, no solo calla el estadio; también se silencia una parte del país, y aun en crisis, detener el torneo sería mucho más costoso que jugarlo.

Significaría aceptar una pausa en una tradición que ha sobrevivido a apagones, ciclones, crisis de combustible y emigraciones. El béisbol —como la vida misma en la Isla— se sostiene en la resistencia cotidiana.

No se juega solo por puntos ni por medallas: se juega por orgullo, por memoria colectiva, por seguir conectando generaciones a través del mismo idioma del guante y la pelota.

La urgencia impone pragmatismo: mantener activos a los peloteros resulta esencial para sostener el nivel competitivo del equipo Cuba rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo.

Sin ese ritmo de juego, sin la fricción diaria del diamante, los nuestros llegarían desarmados a una cita donde la historia pesa tanto como el presente.

Por eso, entre cálculos, incertidumbres y soluciones de emergencia, la Liga Élite no solo busca una fecha: intenta defender su sentido, afirmarse como símbolo de continuidad en medio de la carencia.

En cada intento por salvarla hay algo más que logística: hay voluntad. Como un bate astillado que, a pesar de las grietas, todavía puede sonar con fuerza si logra conectar con el alma del país.