Feria Informática 2026 ofrecerá nuevo espacio a los expositores

La XX Convención y Feria Internacional Informática 2026 se desarrollará bajo el lema “Transformación digital para el desarrollo sostenible”

La XX Convención y Feria Internacional Informática 2026, a celebrarse del 24 al 27 de marzo próximo, ofrecerá a los expositores un espacio para presentar nuevos productos y servicios acogiéndose a temáticas como la Inteligencia Artificial (IA), economía digital, ciberseguridad, infraestructura, conectividad y acceso, educación y cultura digital, y gobierno digital.

Ariadne Plasencia Castro, presidenta del Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones, destacó que la feria se realizará en el capitalino recinto ferial Pabexpo, y mantendrá los habituales stands y el foro empresarial.

Plasencia Castro, presidenta de la Feria Internacional Informática 2026, dio a conocer recientemente que el Comité Organizador prevé implementar servicios donde los participantes puedan disfrutar de las bondades de la tecnología, no solo desde la propia organización sino también desde el consumo.

Se dedicará también un espacio para rendir homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el año de su Centenario, y por su ardua labor desplegada a favor de la informática y las comunicaciones en Cuba, resaltó.

Puntualizó que el día 27 la feria abrirá sus puertas al público, y se espera se convierta en un espacio para todos aquellos que trabajan en función de la transformación digital en el país.

Durante el evento se realizarán dos concursos, uno de ellos es “Panorama de las TIC en Cuba”, y el otro enfocado en las modalidades de exhibición y diseño, señaló.

Se aspira a que los trabajos ganadores puedan convertirse en producción científica tal y como lo hará la Convención, y se ha previsto que el premio principal sea la publicación de artículos referentes a los contenidos del trabajo y a las entidades que los acogieron, argumentó.

