En video: Celulares y sus muchos demonios

La adicción a las tecnologías es un asunto que mucho preocupa a las familias cubanas

Lisandra Gómez Guerra

11 abril, 2026 - 5:55am

No se trata de imposiciones ni extremismos; mucho menos, de satanizar las tecnologías. Usarlas con conciencia, controlar su uso en los menores de edad y poner límites permitirá frenar un tanto la aparición de la adicción al celular, esa especie de demonio que no se puede dejar al libre albedrío.

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Lisandra Gómez Guerra

Texto de Lisandra Gómez Guerra
Doctora en Ciencias de la Comunicación. Reportera de Radio Sancti Spíritus y corresponsal del periódico Juventud Rebelde. Especializada en temas culturales.

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