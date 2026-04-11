En video: Celulares y sus muchos demonios

La adicción a las tecnologías es un asunto que mucho preocupa a las familias cubanas

No se trata de imposiciones ni extremismos; mucho menos, de satanizar las tecnologías. Usarlas con conciencia, controlar su uso en los menores de edad y poner límites permitirá frenar un tanto la aparición de la adicción al celular, esa especie de demonio que no se puede dejar al libre albedrío.