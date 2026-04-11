No se trata de imposiciones ni extremismos; mucho menos, de satanizar las tecnologías. Usarlas con conciencia, controlar su uso en los menores de edad y poner límites permitirá frenar un tanto la aparición de la adicción al celular, esa especie de demonio que no se puede dejar al libre albedrío.
En video: Celulares y sus muchos demonios
La adicción a las tecnologías es un asunto que mucho preocupa a las familias cubanas
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