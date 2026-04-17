Productores espirituanos de ganado menor participan en visita a México (+fotos)

El intercambio es promovido por el Programa Municipios Sostenibles, iniciativa que apuesta por incrementar la autosuficiencia territorial vinculada a la producción agroecológica y de energía limpia

El intercambio con productores ganaderos y recorridos por centros de investigación y de estudios agropecuarios del Estado de Puebla figuran en el programa. (Fotos: Cortesía de los participantes)

Una representación de productores y coordinadores del Programa Municipios Sostenibles en Cuba, del cual forman parte las localidades espirituanas de Cabaiguán, Yaguajay y Trinidad, participan en una misión técnica internacional en México como parte de las acciones metodológicas centradas en la transformación integral que desde lo local propone esta iniciativa.

El intercambio aportará experiencias en ámbitos y resultados por los que apuesta el proyecto, como las cadenas de valor agroalimentarias sostenibles, en particular la de ovino caprino, como alternativa para garantizar seguridad y soberanía alimentaria, diversificación económica y resiliencia ambiental.

La delegación cubana, presidida por el viceministro de Economía y Planificación, Roberto Pérez Pérez, y en la que se incluyen autoridades del Centro de Desarrollo Local y Comunitario (CEDEL) y el Grupo Empresarial Ganadero (GEGAN), fue recibida a su llegada por la Consejera Económica-Comercial de la Embajada de Cuba en México, Katia Alonso, y cumplirá una intensa agenda de trabajo entre el 12 y el 18 de abril.

El intercambio con productores ganaderos, recorridos por centros de investigación y de estudios agropecuarios del Estado de Puebla, así como encuentros con autoridades de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y de la Secretaría de Desarrollo Económico de esa región mexicana figuran entre las actividades principales del programa.





Para los productores cubanos constituye una valiosa experiencia.

Para los productores cubanos constituye una valiosa experiencia en la ruta hacia la identificación del apoyo requerido para mejorar el desempeño de cada eslabón, abordando los temas productivos, la transición ecológica, la economía circular y la innovación tecnológica y organizacional.

Además de la adquisición de insumos y tecnologías, la formación de capacidades se erige como uno de los ejes clave del Programa Municipios Sostenibles, auspiciado por la Unión Europea, el Programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) y la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (Aics), y que tiene entre sus metas el fortalecimiento de los gobiernos locales como condición para avanzar hacia modelos de desarrollo más sostenibles, inclusivos, y para el cumplimiento de la Agenda 2030.

Las dos jornadas finales de la agenda de trabajo servirán para intercambiar con expertos de Pnud México e identificar elementos útiles y adaptables al contexto cubano que contribuyan al fortalecimiento de los municipios y favorezca una cooperación práctica y orientada a resultados.