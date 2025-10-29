Insta Raúl Castro a la disciplina ante paso de Melissa por Cuba

Al intervenir por videoconferencia en el Consejo de Defensa Nacional, el líder de la Revolución recordó “la necesidad de no descuidar por un minuto y exigir la máxima disciplina durante el proceso del paso del evento como en las fases posteriores”

Durante el Consejo de Defensa Nacional fueron chequeadas las medidas adoptadas ante el paso del huracán Melissa. (Foto: PL)

El líder de la Revolución cubana, Raúl Castro, insistió este martes en la importancia de mantener las medidas de prevención durante el paso del huracán Melissa por el país caribeño.

Al intervenir por videoconferencia en el Consejo de Defensa Nacional, encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel, expresó su satisfacción por “la responsabilidad con que se ha trabajado y el nivel de preparación alcanzado”.

El líder de la Revolución recordó además “la necesidad de no descuidar por un minuto y exigir la máxima disciplina durante el proceso del paso del evento como en las fases posteriores”.

A través del general de brigada José Amado Ricardo Guerra, secretario del Consejo de Ministros, comunicó que «se ha mantenido al tanto, y así se va a mantener junto a todos a ustedes, en el seguimiento sobre la evolución y las medidas adoptadas».

Durante el Consejo de Defensa Nacional fueron chequeadas las medidas adoptadas ante el paso del huracán Melissa.

El presidente cubano precisó en su cuenta en X que suman más de 735 mil los evacuados, y aún se continúa trabajando.

“Será una noche muy difícil para toda Cuba, pero nos vamos a recuperar, siempre con la fe en la victoria que nos inculcaron Fidel y Raúl”, afirmó.

Melissa se convirtió este martes en el tercer huracán más intenso registrado en la cuenca del Atlántico norte, tras alcanzar vientos máximos sostenidos de hasta 295 kilómetros por hora, mientras la presión central descendía a 892 hectoPascal.

La relación la encabeza el huracán Wilma, de octubre de 2005, con una presión mínima de 882 hPa, seguido de Gilbert (septiembre de 1988), que tuvo 888 hPa, según la edición digital del diario Granma.

El actual sistema ciclónico se ubica en tercer lugar igualado con el llamado Huracán del Día del Trabajo (septiembre de 1935), cuyo valor de presión mínima fue de 892 hPa.