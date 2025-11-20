Nuevos ecomóviles en el transporte público de Cabaiguán (+fotos)

La base de carga prevista en el propio municipio, estará concluida en los días venideros permitiendo que la próxima semana el suministro energético se realice de forma local

El servicio, que se prestará todos los días, operará en un horario comprendido desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. (Fotos: Naturaleza Secreta/Facebook)

Ayer, de camino a la importante labor que nos espera en Granma, hicimos una breve parada en Cabaiguán, Sancti Spíritus, para poner en marcha cuatro nuevos Eco Móviles que a partir de hoy se incorporan a prestar servicio en el municipio, para apoyar la movilidad de sus habitantes.

Estas unidades, operadas por la Agencia Taxis Cuba en la provincia, se integran a la flota existente y han sido estructuradas en dos rutas definidas para cubrir las necesidades de la población:

· Ruta 1: Su recorrido tendrá origen en el cementerio y destino en la localidad de El Perico.

· Ruta 2: Conectará desde los bomberos del municipio hasta la localidad de 98.

El servicio, que se prestará todos los días, operará en un horario comprendido desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., con salidas escalonadas de las unidades para garantizar una frecuencia constante a lo largo del día. La tarifa para los usuarios se mantiene en 10 pesos por pasajero.

Para asegurar la operatividad continua de estos vehículos ecológicos, se ha establecido un proceso de carga que, de manera inicial, se realiza en la refinería Sergio Soto.

La base de carga prevista en el propio municipio, que también visitamos, estará concluida en los días venideros permitiendo que la próxima semana el suministro energético se realice de forma local.

Luego, visitamos la planta donde se fabrican los Eco Móviles, perteneciente a la Empresa Militar Industrial Coronel Francisco Aguiar, colaboradora nuestra en este impulso de avanzar en la electromovilidad, allí repasamos el estado de preparación para la producción de otro lote de 50 unidades, cuyas materias primas ya fueron contratadas y lo más importante, avanzar en el diseño y la producción de las estaciones de carga modulares con paneles solares y acumulación, algo sobre lo que estaremos trabajando durante los próximos meses.

Como siempre es muy grato el intercambio con la dirección y los trabajadores de esta importante industria del centro del país. Nos acompañaron las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia y nuestro Delegado.

Aunque la incorporación de estos nuevos Eco Móviles no es la solución definitiva a la problemática del transporte en la provincia, es sin dudas un apoyo, a la movilidad de la población espirituana.

(Tomado del perfil de Facebook del Ministro del Transporte de Cuba)