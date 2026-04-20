En video: Un coach espirituano «de grandes ligas»
El entrenador espirituano Rafael Muñoz Medina es uno de los más experimentados del país. Con más de 30 años en el béisbol resguarda en su memoria varios eventos nacionales e internacionales
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