En video: Un coach espirituano «de grandes ligas»

El entrenador espirituano Rafael Muñoz Medina es uno de los más experimentados del país. Con más de 30 años en el béisbol resguarda en su memoria varios eventos nacionales e internacionales

Maikel Martín Gallego

20 abril, 2026 - 5:35am

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Texto de Maikel Martín Gallego
Narrador y comentarista deportivo. Colaborador habitual de Escambray en temas del deporte.

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